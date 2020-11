EMUI 11 Update-Zeitplan: Huawei nennt Termine für Aktualisierung

Huawei hat nach einer gewissen Wartezeit einen konkreten Fahrplan für die Aktualisierung einer ganzen Reihe von Smartphones auf die EMUI 11 veröffentlicht . Angesichts der andauernden Probleme mit den US-Sank­tio­nen überrascht es nicht, dass die Liste bisher übersichtlich ausfällt.

Huawei EMUI 11 - offizieller Präsentations-Trailer

Huawei P40-Serie wird ab Dezember bedient

Huawei EMUI 11 Update-Plan für Westeuropa Dezember 2020 P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30 Pro Januar 2021 Mate Xs Frühjahr 2021 P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X (5G), Nova 5T, MatePad Pro, MediaPad M6 (10,8 Zoll)

Huawei

Huawei will mit der EMUI11 eine Reihe von Neuerungen umsetzen, die auch in Westeuropa der noch immer großen Zahl von Besitzern der Geräte des chinesischen Herstellers zu gute kommen sollen. Bei der Aktualisierung auf die neue Version der Huawei-eigenen Benutzeroberfläche erfolgt allerdings grundsätzlich kein Update auf Android 11.Stattdessen bleibt es vorerst bei Android 10, ohne dass sich Huawei bisher zu weiteren Aktualisierungen des zu Grunde liegenden Betriebssystems äußern will. Vorerst ist und bleibt das Upgrade auf EMUI 11 also auf das Interface beschränkt, so dass offen ist, ob Huawei überhaupt die Möglichkeit hat, ein Upgrade auf Android 11 zeitnah anzubieten.Je nach Modell bleibt dabei wohl auch die Unterstützung für den Google Play Store und die diversen Google-Dienste und -Apps erhalten, da einige Huawei-Smartphones noch vor der Einführung des US-Embargos gegen den Hersteller von Google zertifiziert wurden. Ganz offensichtlich konzentriert sich Huawei beim Upgrade auf EMUI 11 aber fast ausschließlich auf Oberklasse-Geräte.In Westeuropa beginnt die Aktualisierung auf die EMUI 11 von Huawei mit dem Huawei P40, seinen Schwestermodellen und dem Huawei Mate 30 Pro im Dezember 2020. Für das teure Huawei Mate Xs mit seinem faltbaren Display soll dann im Januar 2021 auf den neuesten Stand gebracht werden. Alle weiteren Modelle, darunter auch das Mate 20 und P30 sowie ihre jeweiligen verschiedenen Varianten, werden ab dem 1. Quartal 2021 aktualisiert.Folgende Tabelle von Huawei informiert über den Zeitplan zur Aktualisierung auf EMUI 11: