Huawei EMUI 10.1: Offizieller Zeitplan des Android 10-Updates ist da

Nachdem erste Nutzer von Huawei-Smartphones bereits das Android-10-Update samt der jüngsten EMUI 10.1-Oberfläche erhalten haben, ver­öf­fent­licht der Hersteller jetzt einen offiziellen Zeitplan. Demnach stehen in Europa Aktualisierungen für neun weitere Modelle aus.

Neuerungen des EMUI 10.1 auf Basis von Android 10

Huawei

In seinem englischsprachigen Forum zeigt Huawei einen neuen Upgrade-Plan, der die Ver­tei­lung des EMUI 10.1-Updates für Smartphones in Westeuropa und somit auch in Deutsch­land aufzeigt. Diesem zufolge werden aktuell elf Modelle mit der neuen Software beliefert, die bislang lediglich allen Nutzern des Huawei P40 Lite und Mate 30 Pro zur Verfügung ste­hen soll. Für weitere Geräte befindet sich die Aktualisierung in der Rollout-Phase, welche be­kannt­lich in Wellen stattfindet. Dazu gehören unter anderem das Huawei P30 (Pro), Mate 20 (Pro) sowie das Mate 20X (5G) und die Porsche-Design-Edition Mate 20 RS.Mitte Juli und Anfang August soll EMUI 10.1 dann auch für die Android-Smartphones Hua­wei Mate 20X (4G), Nova 5T und Mate Xs zum Download angeboten werden. Wer im Besitz eines der aufgelisteten Modell ist, kann das Update in den meisten Fällen direkt über die Software-Aktualisierungen in den jeweiligen Einstellungen anstoßen. Als Alternative nennt der chi­ne­si­sche Hersteller den Weg über seine Support-App im Bereich "Services". Auf gleicher Grund­la­ge bietet die Huawei-Tochter Honor Updates des Magic UI 3.1 für diverse Smartphones an.Die offizielle Webseite zum jüngsten Firmware-Update zeigt einige der neuen Funktionen, über die sich Nutzer des EMUI 10.1 freuen können. Inspiriert von Apples AirDrop und Face­Time bringt der Hersteller unter anderem eigene Varianten in Form von Huawei Share und MeeTime auf seine Smartphones. Hinzu kommen diverse Multi-Screen-Features in Ver­bin­dung mit Windows-PCs und Optionen zur Bildübertragung auf Fernseher, Beamer und Co. Außerdem spendiert Huawei seinen Modellen einen Sound-Booster, eine verbesserte Galerie-Ansicht und neue Design-Themes.Abseits vom Update-Fahrplan des EMUI 10.1 bestätigte Huawei vor wenigen Tagen die Ar­bei­ten am neuen EMUI 11 , welches im dritten Quartal auf Basis von Google Android 11 er­schei­nen soll. Dennoch müssen viele Nutzer zukünftig weiterhin auf wichtige Google-Apps und den Play Store verzichten, da der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter anhält.