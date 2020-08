Windows 10: Das Edge-Update verlangsamt den PC und Anwendungen

Windows 10-Nutzer sind leidgeprüft, wenn es um fehlerhafte Updates geht. Nun kristallisiert sich heraus, dass eine bereits im Juni veröffent­lichte Aktualisierung den PC verlangsamt. Betroffenen sollten sich über die Feedback-Funktion an Microsoft wenden.

Das schreibt nun das Online-Magazin Windows Latest . Es geht dabei um das Update KB4559309 . Es handelt sich dabei um ein automatisches Update, welches verschiedene neue Funktionen und Verbesserungen für den Webbrowser Edge einführt. Das Update steht für Windows 10 in den Versionen 1803, 1809, 1903, 1909 und 2004 zur Verfügung. Laut Windows Latest bemerkten einige Windows Nutzer nach dem Update Leistungseinbußen, konnten aber den Auslöser dafür zunächst nicht ausfindig machen. Der PC benötigte schon merklich länger, um überhaupt zu booten. Vermutet wurde aber ziemlich schnell, dass es mit dem Windows 10 Edge-Update zusammenhängt.Erste Hinweise zu dem Problem gab es bereits im Juni, doch hielten sich die Meldungen noch zahlenmäßig in Grenzen. Nutzer schrieben im Community-Forum von Microsoft über die Auswirkungen und tauschten sich aus, bis sich jetzt ein Forumsmoderator einschaltete und bekannt gab, dass Microsoft das Problem untersuche. Um die Einzelheiten abzuklären sollten Betroffenen die Feedback-Funktion nutzen und ihre Probleme an Microsoft senden.Zusätzlich zu der langsameren Startzeit stellten die Nutzer fest, dass Windows 10 Anwendungen und Webseiten deutlich langsamer lädt. Das Update dient eigentlich dem Rollout des neuen Edge und kam daher nur verzögert bei den Nutzern an. Betroffen sind zudem nur wenige. Wer sich den Edge auf Chromebasis bereits manuell installiert hatte, ist ebenfalls aus dem Schneider. Betroffene können über die Systemwiederherstellungsfunktion das Update rückgängig machen.