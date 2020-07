Wie Star Wars für Disney: Microsoft steht mit Fable vor Herausforderung

Fable gehört zu den Kult-Titeln im Besitz von Microsoft. Seit kurzem ist klar, dass man an einem Reboot der Serie arbeitet. Das Unternehmen selbst sieht darin eine ähnliche Herausforderung wie die, vor der Disney mit Star Wars stand.

Mit Fable Legends hatte Microsoft 75 Millionen US-Dollar in ein Fable-Spiel gesteckt, das nie­mals erscheinen sollte. Mit dem Abbruch der Entwicklung vor vier Jahren wurde dann auch bekannt gegeben, dass man die legendären Lionhead Studios - die Wiege der Fable-Spiele und bekannt durch Designer Peter Molyneux - schließt. Seit einer überraschenden An­kün­di­gung beim Xbox Games Event ist klar, dass man zusammen mit dem Entwickler Play­ground an einem Neustart der Serie arbeitet.Wie der Chef des Xbox Games Studios Matt Booty gegenüber dem Guardian betont, sieht er im neuen Fable eine ähnliche Herausforder­ung, wie die, einen neuen Star Wars Film zu dre­hen. "Bei jeder Art von Franchise wie die­sem, bei dem man bereits existierende Ver­sio­nen hatte, geht es immer um das Gleich­ge­wicht", so Booty. "Es ist wie die He­raus­for­de­rung, einen neuen Star Wars-Film zu machen - es gibt Dinge, auf die keiner verzichten möch­te, aber dann hat man auch die Ver­ant­wor­tung, neues zu erschaffen."Booty ist sich sicher, dass Playground Games für diese große Aufgabe das perfekte Studio ist, auch wenn sich der Entwickler bisher ausschließlich mit den Spielen der Forza Horizon-Serie einen Namen machen durfte. "Wenn ich mir anschaue, was Playground mit der Horizon-Serie gemacht hat - diese Liebe zum Detail, die Fähigkeit, diese naturalistischen Landschaften darzustellen. Sie haben außerdem eine echte Leidenschaft für das IP und einen einzigartigen Blickwinkel auf das, was der Kern von Fable ist", so Booty. "Ich vertraue darauf, dass Play­ground dafür eine gute Vision hat."