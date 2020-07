Xbox Series X: Markenanmeldung deutet auf neuen "Fable"-Titel hin

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte im Internet, dass das Entwickler­studio Playground Games an einem brandneuen Ableger der Fable-Reihe arbeitet und das Game für die Xbox Series X veröffentlichen möchte. Eine neue Markenanmeldung von Microsoft deutet ebenfalls darauf hin.

Die Marke soll aktiv genutzt werden

Lionhead Studios

Der Antrag auf Markenschutz wurde am 26. Juni 2020 ausgefüllt und nun veröffentlicht. Da­rü­ber hat auch IGN berichtet. Der Antrag kann über diesen Link eingesehen werden. Ob­wohl die Verlängerung eines Markenschutzes an sich ein routinemäßiger Vor­gang ist, weist die Anmeldung unter Berücksichtigung des kommenden Launches der Xbox Series X darauf hin, dass momentan ein neuer Teil der Fable-Reihe entwickelt wird.In dem neuen Antrag erklärt Microsoft, die Mar­ke "Fable" in Zukunft aktiv verwenden zu wol­len. Das ist bei solchen Verlängerungen nicht immer standardmäßig der Fall. Aktuell handelt es sich noch um eine inaktive Marke, die in der Anmeldung auch als solche be­zeich­net wird. Das könnte bald jedoch nicht mehr der Fall sein. Die Redmonder haben nun das Recht, die Angabe, ob die Marke aktuell genutzt wird, je­der­zeit zu ändern und die Bezeichnung "Fable" damit aktiv zu verwenden.Der vierte Ableger von "Fable" könnte von Playground Games, einem Tochterunternehmen von Microsoft, produziert werden. Das Entwicklerstudio ist bereits für die Entwicklung von Forza Horizon bekannt. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass das Studio tatsächlich an ei­nem neuen Fable-Titel arbeitet, gibt es allerdings nicht.Wann der neue Fable-Titel erscheinen könnte, bleibt derzeit noch ziemlich unklar. Microsoft hat sich schon seit einigen Jahren nicht mehr zur Zukunft der Spiele-Reihe geäußert. Ob sich das demnächst ändert, bleibt zunächst einmal abzuwarten. Am 23. Juli möchten die Red­mon­der im Rahmen eines Events neue Spiele für die kommende Xbox Series X präsentieren.