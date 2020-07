Brandgefahr: Deutsche Post ruft seine Elektro-Streetscooter zurück

Die Deutsche Post musste für die Elektro-Lieferfahrzeuge ihrer Tochter­firma Streetscooter einen Rückruf starten. Laut Medienberichten betrifft es rund 12.000 Fahrzeuge, bei denen es unter anderem durch Korrosion im Kabelkanal zu Bränden kommen könnte.

Post baut keine Streetscooter mehr

Deutsche Post

Das Kraftfahrtbundesamt hat daher nun die offizielle Rückrufaktion gestartet. Zuvor gab es schon Gerüchte über Probleme bei der Elektro-Flotte, die bei der Deutschen Post als kleines Lieferfahrzeug bundesweit eingesetzt wird. Das Kraftfahrtbundesamt ließ folgenden Fehler mitteilen: "Aufgrund einer Beschädigung des Niedervoltspannungsladegeräts sowie Korrosion im Kabelkanal kann es zu einer Rauch- und Hitzeentwicklung und damit Schmor- und Brandschäden kommen." Betroffen sind alle Modelle der Baujahre von 2014 bis 2019, wobei derzeit nicht feststeht, ob nur bestimmte Baureihen Fehler aufweisen.Der größte Teil der Fahrzeuge ist in Deutschland angemeldet. Weiterführende Informationen gibt es derzeit in der Rückrufdatenbank der Behörde derzeit nicht.Der Focus hatte bereits von den Problemen der Fahrzeuge berichtet und die Frage gestellt, warum der Rückruf erst jetzt erfolgt. Laut Focus seien technische Probleme schon lange bekannt gewesen. Zudem verweist der Bericht auf einen Unfall in Herne, bei dem Anfang 2020 auf dem Gelände der Hauptpost ein abgestellter Streetscooter Feuer gefangen und auch an der Hauptpost erhebliche Schäden verursacht hatte. Auch schon vor diesem Brand gab es einige ähnliche Schilderungen von Vorfällen aus dem Jahr 2018.Anfang 2020 hatte die Deutsche Post bestätigt, dass man sich aus der Produktion zurückziehen werde . Hintergrund war, dass man keinen geigneten Partner gefunden hatte. Der Logistikkonzern hatte zuvor immer betont, dass man sich nicht als Fahrzeug-Produzent sehe und auf die Eigenlösung nur mangels Alternativen zurückgegriffen habe.