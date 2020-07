1&1 senkt den DSL 100-Grundpreis jetzt dauerhaft auf 34,99 Euro

Der DSL-Anbieter 1&1 startet eine Aktion für DSL und IPTV. Dabei wird der Preis von DSL 100 dauerhaft auf 34,99 Euro im Monat gesenkt - und liegt damit auf dem gleichen Niveau wie DSL 50. Für alle Tarife gilt zu­dem, dass sie in den ersten sechs Monaten gratis zu haben sind.

Fast 420 Euro Spar-Potenzial

Bei diesen DSL-Tarifen gibt es zehn Monate IPTV gratis

1&1 DSL 50 für 34,99 Euro im Monat.

1&1 DSL 100 für 34,99 Euro pro Monat.

1&1 DSL 250 für 44,99 Euro im Monat.

1&1 Glasfaser Gigabit für 69,99 Euro im Monat.

Alle Aktionen sind kombinierbar

1&1 streicht die Sprachcomputer bei den Hotlines

Aktuelle Aktionen mit großem Einspar-Potenzial!

1&1 Drillisch / United Internet

1&1 bietet jetzt DSL 100 zum Preis von DSL 50 an - und zwar auf Dauer. Bisher zahlten Kunden, die eine DSL-Leitung mit bis zu 100 Mbit/s bei 1&1 bestellt haben, 39,99 Euro monatlich. Jetzt wird der Preis um 5 Euro gesenkt. Damit zahlt man nun sowohl für DSL 50 als auch für DSL 100 34,99 Euro im Monat.Dabei kann man jetzt allerdings noch mehr sparen, wenn man zu 1&1 wechselt: Bei allen 1&1 DSL-Tarifen mit Vertragslaufzeit (DSL 16, 50, 100, 250 und Glasfaser 1000) gibt es im Juli je sechs Freimonate. Ab dem 7. Monat wird dann erst der Grundpreis berechnet. Daraus ergibt sich dann ein Preisvorteil von bis zu 419 Euro (6 x 69,99 Euro für Glasfaser 1000 Mbit/s). Kunden haben dabei die Wahl, ob sie sich für die sechs Freimonate entscheiden oder sich in der 1&1 Vorteilswelt ein Hardware-Angebot aussuchen.Bei Wahl der Vorteilswelt entspricht der monatliche Preis dauerhaft dem Grundpreis. Neue Geräte im Juli sind zum Beispiel ein LG UHD TV mit 55 Zoll, eine Sony Playstation 4 inklusive Fifa 20 sowie eine Nintendo Switch Lite. Eine Übersicht der aktuellen Geräte gibt es unter dsl.1und1.de/vorteils-aktion Zusätzlich gibt es für Neukunden IPTV bis zu zehn Monate kostenlos , wenn man sich mindestens für DSL 50 entscheidet - beim TV-Angebot fällt der DSL 16-Tarif raus.Wer den Fern­seh-Dienst über DSL bei 1&1 nutzen möchte, bekommt die Optionso zehn Monate kostenlos und zahlt danach zahlt man für das einfache Paket 4,99 Euro oder 9,99 Euro im Monat für HD-TV Plus. Damit spart man entweder 49,99 oder 99,99 Euro. Die Aktionen sind unter einander beliebig kombinierbar, man kann zum Beispiel IPTV zehn Monate kostenlos und eine neue Hardware aus der Vorteilswelt aussuchen oder auch nur eine der Aktionen auswählen.1&1 gibt zudem die Mehrwertsteuersenkung an alle Kunden weiter. Dazu wird auf den Rechnungen von Juli bis Dezember die Endsumme um die 3 Prozentpunkte Senkung reduziert.