Neues 1&1 Starter-Set mit Allnet-Flats und Handy ab 6,99 Euro/Monat

1&1 hat sein Mobilfunk-Starter-Set wieder rundumerneuert und startet jetzt mit einem vergünstigten Tarif und einem kostenlosen Samsung Ga­la­xy A20e. Das Angebot gilt für Neukunden, man zahlt in den ersten 10 Monaten dann 6,99 Euro für die Telefon-Flat mit 1 GB LTE

Mehr Daten, anderes Smartphone gesucht?

Angebote 1&1 All-Net-Flats:

1&1 All-Net-Flat LTE S (die ersten 6 Monate Gratis, Monat 7 bis 10 9,99 Euro im Monat, später 19,99 Euro) mit 3 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE M (die ersten 5 Monate Gratis, Monat 6 bis 10 9,99 Euro im Monat, später 24,99 Euro) mit 10 statt 5 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE L (die ersten 4 Monate Gratis, Monat 5 bis 10 14,99 Euro im Monat, später 29,99 Euro) mit 20 statt 10 GB Highspeed-Volumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE XL (die ersten 3 Monate Gratis, Monat 4 bis 10 19,99 Euro im Monat, später 34,99 Euro) mit 40 statt 20 GB Highspeed-Datenvolumen im Monat

Aktion für kurze zeit: Mehr Daten, mehr sparen

Jetzt mit Samsung Galaxy A20e ohne Zuzahlung

1&1 Drillisch / United Internet

Es gibt für alle Nutzer, die mehr Daten benötigen, aber auch noch andere Pakete . Das Ein­steiger-Paket ist aber derzeit besonders interessant, da es nur jetzt so günstig zu haben ist. 1&1 gibt in dem kleinen Tarif in den ersten zehn Monaten 10 Euro Rabatt auf den Tarifpreis, sodass man mit 6,99 Euro im Monat startet und dann 16,99 Euro ab dem 11. Monat zahlt. Insgesamt kommt man dann innerhalb von zwei Jahren Mindestvertragsdauer inklusive dem einmaligen Bereitstellungspreis von 29,90 Euro auf Kosten von 337,66 Euro.Im Schnitt zahlt man also 14,07 Euro im Monat und bekommt dafür folgende Leistung: Allnet-Flat Telefonie in alle deutschen Netze, 1 GB LTE mit maximaler Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s, EU-Roaming, 1&1 Online-Speicher, eine gratis UV-Box zur Entfernung von Bakterien und Keimen, ein Samsung A20e mit 32 GB mit Overnight-Lieferung sowie den 1&1 Austausch­service bei Defekt, Wasser­schaden oder Bruch. SMS werden mit jeweils 9,9 Cent berechnet. Beim Starter-Set sind viele Extras ohne Auf­preis dabei, wie die Express-Lieferung und das Handy ohne Zuzahlung.Wer mehr Daten benötigt, ist bei diesem Angebot aber nicht so gut aufgehoben. Bei den anderen Allnet-Flats lässt sich derzeit aber auch sparen. Man kann sich als Neukunde einen Tarif bis zu sechs Monate gratis sichern. Über das Angebot hatten wir schon einmal in einem anderen Beitrag genauer informiert . Der Überblick zu den anderen Tarif-Aktionen im Mobilfunkbereich bei 1&1: