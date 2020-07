1&1 schlägt Telekom und Vodafone beim Festnetztest 2020

Der Anbieter 1&1 hat sich zum dritten Mal den ersten Platz im Breit­band- und Festnetztest 2020 der Zeitschrift Connect gesichert. 1&1 ist damit wieder vor der Telekom und Vodafone gelandet und punktete vor allem mit guten Ergebnissen im Highspeed-Internet.

Damit dürften sich die Investitionen im Glasfaserausbau rentiert haben. 1&1 hat im Test der Connect die Note "sehr gut" bekommen und 902 von 1000 möglichen Punkten erreicht. Die Connect schaut dabei auf die einzelnen Kategorien die für Nutzer wichtig sind, vor allem auf "Sprache", "Daten", "Web-Services" und "Web-TV". Dazu flossen in diesem Jahr die Ergebnisse von 80 Testanschlüssen in 52 Städten in ganz Deutschland in einem Zeitraum von vier Wochen ein. Rund 3,9 Million Messungen wurden dafür durchgeführt. Die Testan­schlüsse initiierten dabei automatisch Sprach- und Datenübertragungen. Dazu kommen öffentlich zugängliche Ergebnisse der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur, auch noch einmal über 70.000 Messungen.Der Test zeigt also kein subjektives Ergebnis, sondern vergleicht die Stichproben deutschlandweit. "Der Fokus des Tests liegt auf der gesamten Netzinfrastruktur der Betreiber," schreibt Connect. Getestet wurden bei 1&1 daher sowohl eige­ne Leitungen über das Glasfasernetz von 1&1 Versatel als auch teilweise angemietete Leitungen.Im Bereich der Telefonie überzeugte 1&1 demnach mit kurzen Verbindungszeiten, beim Highspeed-Internet erzielte der Anbieter "überragende Leistungen". Beim Thema Web-TV hinkt 1&1 allerdings laut dem Test hinter, alle anderen Anbieter erhielt in dem Bereich bessere Ergebnisse. "Schnelles und gut getestetes" Internet gibt es aber nicht nur bei 1&1. Im Test schnitten EWE M-­nte NetCologne und O2/Telefónica mit überragenden Leistungen ab.Den ganzen Test gibt es im Heft 8/2020 der Connect und in Auszügen auch online