Verbraucherschutz warnt vor Telefonkonferenz-Kostenfalle bei 1&1

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt 1&1-Mobilfunk-Kunden derzeit vor einer Kostenfalle, die im Homeoffice zuschlagen kann: Es geht dabei um nicht offensichtliche Kosten für Telefon- Konferenzdienste.

Überraschende kostenpflichtige Servicedienste

Bei den meisten Anbietern kostenfrei

1&1 Drillisch / United Internet

Die entstandenen Kosten je Teilnahme an einer Telefonkonferenz können dabei stark schwanken. In den letzten Wochen hatte es dazu vermehrt Beschwerden von Kunden bei der Verbraucherzentrale gegeben , die die geprellt fühlten, da plötzlich Beträge für kosten­pflichtige Servicedienste berechnet wurden. "Mal sind es drei, mal 17 Euro, es können aber auch über 100 Euro sein", so die Verbraucherschützer. Betroffen sind Kunden der 1&1 Telecommunication SE, die sich eigentlich gefeilt vor Extra-Kosten fühlten, da sie eine Flatrate bei 1&1 gebucht haben. Dabei sind dann auch Anrufe ins deutsche Festnetz inklusive."Obwohl die Flatrate-Inhaber Festnetznummern angewählt haben, stellt ihnen der Provider aus Montabaur Anrufe ‘zu kostenpflichtigen Servicediensten' in Rechnung," informiert nun die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und warnt damit 1&1-Kunden, ebenfalls in die Kostenfalle zu tappen. Das Problem ist dabei nicht neu. Schon vor einige Wochen, also zum Start der Coronakrise, kam das Problem in den Medien auf.Das perfide dabei: Die meisten Konferenz­dienste laufen unter normalen Festnetz­num­mern. Sie sind zudem bei fast allen Anbietern kostenfrei - nur 1&1 ist da eine große Ausnahme. Das ist natürlich in der Zeit der Coronakrise, in der plötzlich viel mehr Nutzer auf solche Konferenzdienste angewiesen waren, besonders ärgerlich. Für 1&1-Kunden ist das auch nicht gleich erkenntlich, dass es sich bei dem Dienst um einen kosten­pflichtigen Service­dienst handeln könnte. Im Normalfall werden bei kosten­pflichtigen Diensten die Kosten auch vorab genannt oder sie sind sogar teilweise anbieterseitig gesperrt.Die Information zu den Kosten gibt es bei 1&1 in der "erweiterten Preisliste", die "Servicedienste, die über geografische Festnetzrufnummern realisiert werden - 0,029 Euro" auflistet. Die Verbraucherschützer raten nun betroffenen Kunden erst einmal ihre Arbeitgeber um Kostenübernahme zu bittet. Zudem gibt es den guten Ratschlag, dass 1&1-Kunden, die auch weiterhin diese kostenpflichtigen Telefonkonferenzen nutzen müssen, zu einem Flatrate-Anbieter ohne Service-Aufschlag wechseln.