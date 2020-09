Preissenkung bei 1&1 DSL: 50 Mbit/s jetzt ab 9,99 Euro mit gratis HD-TV

1&1 startet eine neue DSL-Aktion mit Vorteilspreisen und einer neuen Auswahl an attraktiven Extras zum Vertrag. So startet der 50 Mbit/s-Tarif ab sofort ab 9,99 Euro monatlich für die ersten zehn Monate, dazu gibt es den HomeServer und HD-TV gratis.

Die DSL-Tarife mit den neuen Einstiegspreisen

1&1 DSL 50 mit bis zu 50 Mbit/s im Download, 9,99 Euro pro Monat für die ersten zehn Monate, danach monatlich 39,99 Euro.

1&1 DSL 100 mit bis zu 100 MBit/s im Download, 19,99 Euro im Monat für die ersten zehn Monate, danach 39,99 Euro pro Monat.

1&1 DSL 250 mit bis zu 250 MBit/s im Download, 24,99 Euro im Monat für die ersten zehn Monate, danach 44,99 Euro.

Bei 1&1 gibt es jetzt wieder ein recht attraktives Angebot für Neukunden. Dabei wirbt der Anbieter jetzt mit dem Slogan "Best of DSL " zum Aktionspreis, wobei man die Internetflat mit 50 Mbit/s jetzt zum Preis des DSL 16-Tarifs bekommt. Das heißt konkret, dass Neukunden auch für 50 Mbit/s die ersten zehn Monate nur 9,99 Euro zahlen. Dann steigt der Preis auf 39,99 Euro. Der Vorteil liegt bei 300 Euro. Zusätzlich gibt 1&1 bis zum Ende des Jahres 2020 die reduzierte Mehrwertsteuer an die Kunden weiter, sodass man zunächst sogar nur 9,73 Euro zahlt.Zu dem 300 Euro-Preisvorteil kommt noch die Ersparnis für Router und HD-TV. Dabei bietet 1&1 Neukunden jetzt folgendes: den 1&1 HomeServer Speed+ gibt es für zwei Jahre kostenlos. Die Miete von 6,99 Euro im Monat entfällt. Ähnlich sieht es auch bei dem TV-Angebot aus. 1&1 HD-TV kostet regulär 4,99 Euro monatlich. Neukunden bekommen den Dienst entweder für zwei Jahre gratis, oder können sich 1&1 HD-TV plus für 4,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat buchen. Dabei gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.Alle DSL-Tarife sind ohne Zeit- oder Volumen­begrenzung für die Internetnutzung. Dazu gibt es jeweils inklusive eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz. Die Tarife unterscheiden sich in den Up- und Download-Geschwindig­keiten und sind je nach Verfügbarkeit vor Ort auswählbar. Auch die DSL-Tarife mit höheren Geschwindig­keiten gibt es derzeit in den ersten Monaten günstiger - zum Beispiel mit 250 Mbit/s jetzt für 24,99 Euro für zehn Monate, dann steigt der Preis auf 44,99 Euro. Der Preisvorteil liegt so bei 200 Euro.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind.