Epic Games: "Die PS5 ist ein Meisterwerk des System-Designs"

Epic Games hat zuletzt die PS5 als jene Plattform ausgewählt, auf der man seine neue Engine-Version präsentiert und seither wird der Entwickler auch nicht müde, die PlayStation 5 über den grünen Klee zu loben. Aktuell gab es von Nick Penwarden jede Menge Lob.

Immersive Erlebnisse werden möglich

Penwarden ist bei Epic Games der Vice President of Engineering, er ist damit einer der ranghöchsten Entwickler. Im Interview mit dem Official PlayStation Magazine (OPM) sprach er über die PS5 und was er aus Entwicklersicht über die nächste Sony-Konsole zu sagen hatte, dürfte PlayStation-Fans sicherlich freuen bzw. die Vorfreude auf das Gerät steigern (via GamesRadar ).Denn Penwarden beschrieb die PS5 als "revolutionär" und meinte: "Die PlayStation 5 ist ein Meisterwerk des System-Designs. Dies führt nicht nur zu einem enormen Sprung in der Computer- und Grafik-Performance, sondern ist auch hinsichtlich Speicher- und Datenkomprimierungstechnologie revolutionär. Sie ermöglicht den Spielern neue Arten von Spielen und Erlebnissen."Das OPM sprach auch mit Kim Libreri, Chief Technical Officer von Epic, und der CTO meinte, dass Next-Gen-Grafik und Prozessor-Leistung Spiele nicht nur "immersiver" machen werde, sondern auch "völlig neue Gameplay-Konzepte ermöglichen wird, die von volldynamischen Umgebungen und Beleuchtung, viel verbesserter Physik, intelligenterer KI und reichhaltigeren Multiplayer-Erlebnisse profitieren können."Es ist natürlich auffällig, dass Epic Games die PlayStation 5 so oft und konsequent lobt. Das liegt einerseits in diesem Fall am Interview-Partner, da das Official PlayStation Magazine naturgemäß in erster Linie am Sony-Gerät interessiert ist. Andererseits gilt Epic-Chef Tim Sweeney aber seit jeher als kein großer Microsoft-Freund, im Gegenteil. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Unreal Engine 5 PlayStation-exklusiv ist, Engine wie Spiele wird es natürlich auch für die Xbox Series X geben.