Epic Games verschenkt Stranger Things 3 und AER Memories of Old

Der Epic Games Store verschenkt aktuell wieder zwei PC-Spiele: Dabei ist neben dem Open-World-Adventure "AER Memories of Old" nun das zur Netflix-Serie gehörende Game "Stranger Things 3". Die Spiele stehen bis zum 2. Juli bereit.

Und so funktioniert es

im Epic Games Store

im Epic Games Store

Epic Games Store

Der Epic Games Store verschenkt nun wieder gleich zwei Spiele, die wirklich hochkarätige Unterhaltung versprechen, da sie viele sehr gute Bewertungen in der Community einsammeln konnten. Beide Spiele kann man dem Genre Abenteuer zuordnen, doch unterschiedlicher könnten die Spiele nicht sein. Bei AER Memories of Old handelt es sich um ein feinsinniges, farbenfrohes Open-World-Spiel, das auch durch seine Optik einzigartig ist. Das Spiel stammt übrigens von den Machern von "Deponia" und "Edna bricht aus", dem deutschen Publisher Daedalic. Das Spiel im Wert von 14,99 Euro gibt es jetzt gratis.Das zweite Gratis-Spiel für diese Woche ist eine Adaption der Netflix-Serie Stranger Things: Das 16bit-Pixel-Abenteuer Stranger Things 3 bringt Rätsel und Geheimnisse, die man auch ohne Kenntnis der Serie mit viel Freude lösen kann. Das Games kostet regulär 7,99 Euro bei Epic und kann nun gratis geladen werden. Es steht sowohl für den Windows-PC als auch für MacOS bereit.Die Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kostenlos zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-Systemvoraussetzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen.