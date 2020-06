Surface Book 2 mit Hitzeproblem: Externe Kühlung hilft, sieht toll aus

Microsoft Teams und andere Konferenzlösungen haben derzeit Hochkon­junk­tur, doch beanspruchen diese das jeweilige Host-System sehr stark. Ein Besitzer eines Surface Book 2 hat eine kreative Lösung gefun­den, um den Hitzestau zu beseitigen: den alten Kühlkörper einer Grafikkarte.

Teams & Co sorgen für dauerhafte Hitzebelastung

Reddit / rolanie3

Dass das Surface Book gerne mal etwas wärmer läuft, dürften viele Besitzer von Microsofts hochpreisigem Detachable-Gerät leidlich erfahren haben. Mancher hilft sich mit einem externen Ventilator, doch ein Reddit-User hat jetzt eine - zumindest im von ihm angesichts des Trends zur Arbeit von zuhause aus in Folge des Coronavirus bevorzugten Desktop-Betrieb - elegante Lösung gefunden.Weil Reddit-User rolanie3 seit einiger Zeit häufig Video-Calls per Microsoft Teams durchführen muss, gab es bei seinem Surface Book 2 einige Probleme. Die starke Beanspruchung durch Teams sorgte dafür, dass sich der Tablet-Teil seines 15-Zoll-Modells stark erwärmte und es dazu nach längerer Nutzung zu einer starken Drosselung der Performance kam. Gleichzeitig wurden die Lüfter laut und störten mit ihrem hochfrequenten Pfeifen.Neben der Möglichkeit, Teams & Co dazu zu zwingen, die Nvidia-GPU in der Basiseinheit des Surface Book 2 zu nutzen, kam dem Reddit-Mitglied eine andere Idee. Er hatte noch einen Kühlkörper einer alten Nvidia GeForce GTX 970 herumliegen und entschied sich kurzerhand, diesen auf die Rückseite des Surface Book 2 15 Zoll zu schnallen. Dazu wurden die überstehenden Stege für die Befestigung entfernt und es kommt wärmeleitender Silikonkleber zum Einsatz.Das Resultat ist eine erstaunliche Steigerung der Kühlleistung des auf einem Intel Core i7-SoC basierenden 15-Zoll-Modells des Surface Book 2. So kann der externe Passivkühler die CPU-Temperatur um bis zu 10°C senken, wobei sich durch das Hinzufügen eines 92-mm-Lüfters zur besseren Abführung der Hitze von den Finnen des Kühlers eine Absenkung um bis zu 20°C erzielen lässt.Natürlich kann ein solch großer Kühlkörper nur für bestimmte Nutzungsszenarien helfen, schließlich ist das Surface Book 2 eigentlich ein mobiles Gerät. Beim Transport dürfte der Kühler daher eher unpraktisch sein, doch nutzt der Reddit-User sein Gerät vor allem stationär. Bei kurzen Spaziergängen durch die Wohnung während eines Teams-Gesprächs soll der Kühler unterdessen noch nicht störend wirken.