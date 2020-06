Skype: Neue einheitliche Version ersetzt UWP-App für Windows 10

Skype ist der Voice-over-IP-Pionier schlechthin und lange war "skypen" auch ein gängiger Begriff für jede Art der Internet-basierten Telefonie. Zu­letzt hatte die Microsoft-Anwendung aber einen schweren Stand, der Konzern versucht Skype wieder auf Schiene zu bekommen.

Electron-Anwendung ersetzt UWP-App

Aktualisierte Optionen für das Schließen, damit man Skype beenden oder das automatische Starten verhindern kann

Verbessertes Taskleistensymbol, das über neue Nachrichten und den Anwesenheitsstatus informiert

Freigeben von Dateien direkt aus dem Datei-Explorer

Neun Videos in einem Videoanruf

Ersetzen des Hintergrunds

Moderierte Chats

Verbesserungen von Meet Now

Verbesserte Anrufsteuerungen

Skype Download - Microsoft-Messenger für Chats & VoIP

Microsoft

Und damit ist auch tatsächlich eine einzige Schiene gemeint. Wie bereits im März angekündigt bzw. als Preview veröffentlicht, entfernt der Redmonder Konzern nun die Universal Windows Platform (UWP)-Version und ersetzt diese durch ein neues "aktualisiertes und verbessertes Skype für Windows 10 ", wie Microsoft in einem Beitrag im Support des Dienstes schreibt.Ab sofort werden die bisher als Skype für Windows 10 und Skype für Desktop zusammengeführt und "verschmelzen" einer einzigen App, die auch ein "einheitliche Benutzererfahrung bieten" soll. Das ist allerdings etwas vereinfacht formuliert, denn in Wirklichkeit ersetzt die Electron-basierte Desktop-Version die UWP-Anwendung. Zu bekommen ist Skype aber natürlich noch auf beiden Wegen, also sowohl über Microsoft Store als auch den klassischen Download der ausführbaren Datei.Microsoft fasst die Neuerungen folgendermaßen zusammen:Nutzer der UWP-App müssen sich aber auch auf darauf einstellen, dass einige Funktionen nicht mehr an Bord sind, dazu zählen die Integration in den Charm "Teilen" und die Synchronisierung mit Ihren Outlook-Kontakten.