VW: Für 215 Euro darf man auch mal Produktionsarbeiter des E-Golf sein

Der Automobilkonzern Volkswagen hat eine neue Geschäftsidee: Ab sofort kann man dafür bezahlen, selbst an Elektroautos mitbauen zu können. Als "einmaliges Erlebnis" werden die Montagearbeiten an den Fahrzeugen jetzt verkauft.

Getränk inklusive

VW

Normalerweise bekommen Menschen Geld dafür, dass sie ins VW-Werk kommen und dort Autos zusammenschrauben. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden läuft es nun aber andersrum. An fünf Stationen können Besucher hier gegen Zahlung eines nicht gerade kleinen Eintrittspreises bei mehreren verschiedenen Montage-Schritten unterschiedlicher Komplexität des E-Golf mit Hand anlegen.Erlebnispunkte seien die Verbindung von Antriebsstrang und Karosserie - die so genannte Hochzeit, der Einbau der Rückleuchten an der Heckklappe sowie die Montage des Kühlers und der Kühlerschutzgitterfront. Wer sich nicht ganz so viel zutraut, kann es auch bei der Anbringung des E-Golf-Schriftzuges an der Rückseite des Fahrzeugs belassen."Nach dem Erfolg unserer Fertigungsbegleitung für Kunden geben wir nun auch Besuchern die Gelegenheit, Elektromobilität hautnah zu erleben - und selbst mit Hand anzulegen. Dieses Erlebnis ist in der Automobilwelt etwas ganz Besonderes", erklärte Fertigungs-Chef Jens Schlender. Ab dem kommenden Jahr will Volkswagen das Angebot auch auf den ID.3, den ersten reinen Elektrowagen des Herstellers, ausdehnen. Bereits seit dem vergangenen Jahr können Käufer eines E-Golfs vorbeischauen und sich einen Einblick in die Produktion ihres eigenen Fahrzeugs verschaffen.Das so genannte Mach-Mit-Fertigungserlebnis dauert insgesamt rund 2,5 Stunden, wobei die Betätigung an der Fahrzeug-Montage fachkundig angeleitet wird. Maximal vier Teilnehmer können in einer Gruppe zusammengefasst werden, weshalb eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Neben der Führung durch den Fertigungs- und Ausstellungsbereich sei darin auch ein Begrüßungsgetränk enthalten.