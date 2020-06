Probleme sind vergessen: VW ID.3 "1st Edition"-Konfigurator gestartet

Nach all den Problemen der letzten Monate ist der neue Volkswagen ID.3 nun in der "First Edition" konfigurierbar. Die Webseite ging pünktlich an den Start, Interessierte können sich jetzt ihre Wunsch-Modelle aus drei Paketen zusammenstellen.

Auf den Online-Konfigurator für den neuen Volkswagen ID.3 Elektrowagen haben VW-Fans wie -Kritiker lange gewartet, jetzt ist es soweit. Die Wolfsburger haben ihre ID.3 1st, die auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Launch-Edition des neuen Elektroflitzers, ohne Probleme online gebracht. Das muss man so betonen, da der Weg dahin wirklich kein leichter war. In den letzten Wochen kamen immer neue Probleme aus der Elektro-produktion ans Licht und auch beim Restkonzern brodelte es mit Problemen beim Management und beim Golf 8 gewaltig.Mit dem Start des ID.3-Konfigurators ist das nun kurz einmal alles vergessen. VW nimmt Bestellungen für das erste rein und von Anbeginn an als Elektrofahrzeug konzipierte marktreife Automobil der Wolfsburger an. Die "First Edition" hat dabei noch ein paar interessante Extras, die die kommenden Modelle zunächst so nicht bieten werden.Die Erstauflage des ID.3 bekommt laut VW zum Beispiel eine größere 58-kWh-Batterie. Dazu gibt es - für viele Kunden sicher sehr interessant - ein Ladeguthaben für ein Jahr inklusive. Damit fährt der Besitzer der First Edition also ein Jahr lang mit Gratis-Strom. Auslieferung ist für alle Frübucher ab September geplant.Ansonsten ist die Erstauflage des ID.3 in drei Varianten erhältlich:Die Erstauflage startet jetzt übrigens mit einem abgespeckten Software-Funktions­umfang. Ob es bis zum angepeilten Auslieferungstermin dabei noch Fortschritte gibt, bleibt abzuwarten. Derzeit heißt es, man werde den ID.3 mit einem "reduzierten Digitalangebot" ausliefern und später können Kunden dann ein Update mit weiteren Funktionen erhalten. Dafür müssen die ID.3-Fahrer dann aber in die Werkstatt.