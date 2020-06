Neuer Microsoft Launcher nimmt wichtigen Schritt in Richtung Release

Die Mobilstrategie des Redmonder Konzerns war lange Zeit von Pleiten, Pech und Pannen geprägt, seit einer Weile setzt Microsoft aber auch auf Android und das auch erfolgreich. Eine Säule dieses Erfolges ist der Android-Launcher, dieser nimmt nun einen Schritt zur Fertigstellung.

Der Android-Launcher ist eine etwas unerwartete Erfolgsgeschichte, denn sie begann als "Garagen-Projekt" von Microsoft-Mitarbeitern. Der zunächst Arrow genannte Launcher kam aber von Anfang an so gut an, dass ihn Microsoft zum vollwertigen Projekt adelte und es seither auch mit einigem Aufwand weiterentwickelt.Inzwischen kann man auch von "neu entwickelt" sprechen, denn die Redmonder haben vor rund einem halben Jahr beschlossen, den Code von Grund auf zu überarbeiten. Bisher (und auch nach wie vor) kann man die neue Preview parallel zur noch aktuellen allgemein erhältlichen Version nutzen und testen.Doch Microsoft kommt offenbar gut voran und bereitet sich nun darauf vor, die neue App zu verteilen bzw. die bisherige zu ersetzen (via Dr. Windows). Denn aktuell bekommen Android-Beta-Teilnehmer die neue Version bereitgestellt. Wer sich also für diese Art von Test innerhalb des Google Play Store bereit erklärt hat, bei dem wird der alte Launcher bereits durch die neue Version ersetzt (wie erwähnt: bisher wurden die beiden Versionen nur parallel bzw. separat angeboten).Das bedeutet zwar noch nicht, dass der Launch der neuen überarbeiteten Version bevorsteht, ist aber durchaus ein entscheidender Schritt in die Richtung. Grund dafür ist, dass der neue Launcher funktionell erst zum bisherigen aufholen muss(te), bei dieser Arbeit kommt Microsoft aber offenbar gut voran. Die neue Version ist aber nicht nur eine simple Überarbeitung des Codes, Nutzer können sich auch auf Neuerungen freuen, so beherrscht diese auch eine Darstellung im Landscape-, also Quermodus.