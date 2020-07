Microsoft Launcher v6 für Android gestartet: Das ist alles neu

Microsoft hat die Arbeiten an dem neuen Launcher für Android abgeschlossen. Die neue Version 6.0 des Microsoft Launchers steht nun für alle Nutzer zum Download zur Verfügung. Neu sind unter anderem die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche und der Landscape-Modus.

Bekannte Fehler

Microsoft Launcher - Alternativer Homescreen als Android-APK

Da kann man sagen: Das Warten hat sich gelohnt. Nachdem der Konzern bereits Anfang des Jahres mit der öffentlichen Betaphase für den neuen Launcher begonnen hatte, ist es jetzt soweit - das Update ist für alle Android-Nutzer verfügbar, es setzt Android 7 voraus. Das Update wird nach und nach verteilt und steht im Google Play Store zum Download bereit.Grundlegend überarbeitet hat das Entwickler-Team nun das Aussehen des Feeds und hat den News-Feed darüber hinaus personalisiert. Alles ist moderner, aber nicht nur optisch hat sich einiges getan. Der Launcher bekommt in Version 6.0 jetzt einen neuen Landscape-Modus, sodass man die App auf dem Smartphone nun auch im Querformat nutzen kann. Zudem wurde die Leistung verbessert, ein neues Icon für die Anwendungen vorgestellt und neue Wallpaper hinzugefügt.Verbessert wurde auch der dunkle Modus in der App, der auf Android-Smartphone mit mindestens Android 8 zur Verfügung steht. Verändert haben sich äußerlich ansonsten nur Kleinigkeiten. In den Release Notes werden keine weiteren Einzelheiten genannt. Microsoft hatte angekündigt, die Code-Basis der App zu erneuern, um vor allem Performance-Probleme zu beheben.Es gibt aber noch ein paar kleinere Probleme. So kann es sein, dass Nutzer mit Android 10 bemerken, dass ihre Gesten nicht wie gewohnt funktionieren.Der Launcher ist ein Überraschungserfolg aus der "Microsoft Garage". Mitarbeiter testen dabei Anwendungen, bringen ihre Ideen ein und sollen experimentieren - nicht jede so entstandene Lösung hat auch Bestand. Bei der Launcher-App (ehemals Arrow Launcher) hat Microsoft es aber geschafft, Nutzer massenhaft zu begeistern.