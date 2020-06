Xbox Live: Microsoft schaltet Upload von eigenen Gamerpics wieder frei

Xbox Live-Nutzer haben zukünftig wieder die Möglichkeit, eigene Avatare hochzuladen. Microsoft hatte das Feature vorübergehend deaktiviert, da die Prüfung der sogenannten Gamerpics die Moderation überfordert hat. Nun hat sich die Lage entspannt und die Funktion wurde freigegeben.

Die Avatare müssen überprüft werden

Funktion wurde im März deaktiviert

Mit den Gamerpics können die Nutzer ihren eigenen Xbox-Account mit einem individuellen Ava­tar an­pas­sen. Das gewählte Bild kommt immer dann zum Vorschein, wenn das Profil auf­ge­ru­fen wird. Schon seit 2017 kann dabei nicht nur zwischen voreingestellten Gamerpics aus­ge­wählt, sondern auch ein eigener Avatar hochgeladen werden. Wie Windows Central be­rich­tet, wurde diese Option allerdings in den letzten Monaten temporär ausgesetzt.Natürlich wird in den Richtlinien von Xbox Live festgelegt, dass die Gamerpics keine an­sto­ßen­den Inhalte haben dürfen. Schließlich können die Avatare auch von vielen anderen PC- und Xbox-Nutzern gesehen werden. Deshalb müs­sen die hochgeladenen Bilder teilweise ma­nu­ell überprüft werden. Je mehr Nutzer den Dienst nutzen, desto höher ist auch der Aufwand für die Moderatoren. Xbox Live wird monatlich von mehr als 90 Millionen Mitgliedern aktiv genutzt.Die Upload-Funktion für eigene Gamerpics wurde Ende März deaktiviert, da Xbox Live in­ner­halb eines kurzen Zeitraums zahlreiche Nutzer für sich gewinnen konnte. Hierfür war die Co­ro­na­kri­se verantwortlich. Aufgrund der Pandemie haben immer mehr Menschen einen Groß­teil ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. Nun scheint sich die Situation für die Moderatoren verbessert zu haben, sodass die Nutzer das Feature erneut verwenden können.