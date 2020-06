Your Phone: App kann die Musikwiedergabe am Smartphone steuern

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat die Your Phone-App ak­tua­li­siert. Das neueste Update bringt die Möglichkeit, die Medienwiedergabe am Smartphone vom PC aus zu steuern, mit sich. Einige Apps werden je­doch noch nicht unterstützt oder könnten für Probleme sorgen.

YouTube und Audible bisher nicht unterstützt

Mit der von Microsoft entwickelten Your Phone-App ist es möglich, den Desktop-PC mit dem Smartphone zu verbinden und viele Funktionen des Telefons zu verwenden, ohne das Gerät an sich bedienen zu müssen. Wie Techdows berichtet, wurde der Funktionsumfang des Programms nun ein weiteres Mal erweitert. Auf der linken Seite lässt sich ein zusätzliches Panel finden. Sobald eine Medienwiedergabe am Smartphone gestartet wurde, wird hier an­ge­zeigt, welcher Song oder welches Video derzeit ab­ge­spielt wird. Es ist möglich, die Wie­der­ga­be anzuhalten oder zum nächsten oder letzten Song beziehungsweise Video zu wechseln.Um das neue Feature nutzen zu können, muss mindestens das Windows 10 Oktober 2018 Up­da­te auf dem PC des Anwenders installiert sein. Außerdem wird ein Smartphone, auf dem An­droid 7 oder eine neuere Version des mobilen Google-Betriebssystems ausgeführt wird, be­nö­tigt. Die neue Funktion unterstützt alle Apps, wel­che die Steuerung der Medienwiedergabe über die Benachrichtigungs-Leiste ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music , YouTube Music, Xiaomi Music und Google Podcast.Für die "normale" YouTube-App und Audible gibt es bislang hingegen keinen Support. Da­rü­ber hinaus könnten die unterschiedlichen Funktionsweisen der verschiedenen Apps zu Pro­ble­men führen. Während viele Musik- und Video-Anwendungen bei einem Klick auf den Zurück-Button das zuvor wiedergegebene Medium abspielen, beginnen andere Programme den ak­tuell geöffneten Song oder das Video lediglich von vorne.Das Update wird in Wellen ausgerollt und dürfte in den nächsten Tagen an alle Nutzer, die die Anforderungen erfüllen, verteilt werden. Neben der in Deutschland als "Ihr Smartphone" be­zeich­ne­ten Your Phone-App für Windows 10 wurde auch die hierzulande als "Begleiter für Ihr Smartphone" bekannte Android-App "Your Phone Companion" aktualisiert. Die Ak­tua­li­sie­run­gen können jeweils aus dem Microsoft Store und dem Play Store heruntergeladen werden.