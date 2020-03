Windows 10: Kritische Sicherheitslücke im SMBv3-Protokoll bekannt

Eine kritische Sicherheitslücke im SMBv3-Protokoll sorgt derzeit für eine erhöhte Anfälligkeit von Windows 10-Computern und Windows-Servern. Microsoft hat diese während des Patch Days scheinbar versehentlich be­stä­tigt, ohne jedoch ein passendes Update zu liefern.

Kontrolle über Systeme kann per Remote-Angriff erlangt werden

Unter dem Codenamen "CVE-2020-0796" ist seit wenigen Stunden eine neue Si­cher­heits­lü­cke bekannt, die das Server Message Block-Protokoll in der Version 3 für illegale Ein­dring­lin­ge und Schadsoftware anfällig macht. Betroffen sind dabei Windows 10 - und Windows Server Core-Installationen mit dem Patch-Stand 1903 und 1909 auf 32- und 64-Bit-Basis sowie ARM64-Systemen. Da Microsoft ein problemlösendes Update möglicherweise kurzfristig ver­scho­ben hat, wurden dennoch Sicherheitsanbieter wie Fortinet und Cisco Talos über die als gravierend eingestufte SMBv3-Sicherheitslücke informiert.Die unter Experten bereits als "SMBGhost" bekannte und mit wurmartigen Schad­pro­gram­men wie WannaCry, NotPatya und EternalBlue verglichene Software-Anfälligkeit beschreibt Fortinet wie folgt: "Technische Details oder entsprechender Code wurden zur Sicherheitslücke bisher nicht ver­öf­fent­licht. Microsoft äußerte sich kurzfristig in einem Security Update Guide und empfiehlt betroffenen Nutzern und Server-Ad­mi­ni­stra­to­ren, bis zu einer Lösung in Form eines mög­li­chen Notfall-Patches für Windows 10- und Windows Server-Systeme, die Deaktivierung der SMBv3-Kompression und die Sperrung des TCP-Ports 445 in den jeweiligen Firewall-Ein­stel­lun­gen. Dies sollte als Workaround dabei unterstützen, Angriffe von Außen abzuwehren. Wann mit einem Update zu rechnen ist, gab Microsoft bisher nicht bekannt.