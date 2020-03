Windows 10: Vier abwechslungsreiche Wallpaper-Sets veröffentlicht

Die Nutzer des Redmonder Betriebssystems Windows 10 können sich nun über vier neue Wallpaper-Sets freuen. Die abwechslungsreichen Themes können aus dem offiziellen Microsoft Store heruntergeladen werden. Wie üblich handelt es sich um hochauflösende Fotos und Renderbilder.

Keine kommerzielle Nutzung möglich

Microsoft

Während das neue Theme "Surfboards Premium" Fotos von Surfern und Surfbrettern mit sich bringt, sind in "Bending Light Premium" Bilder von in verschiedenen Glaskörpern erzeugten Lichtbrechungen enthalten. Bei "World of Bamboo Premium" handelt es sich um ein weiteres Set für Naturliebhaber. "Earth from Above Premium" zeigt atemberaubende, im Weltraum auf­ge­nom­me­ne Bilder von unserem Planeten. Die Wallpaper-Sets enthalten zwischen 14 und 20 Fotos. Alle enthaltenen Bilder eignen sich auch für hochauflösende 4K-Monitore.Die vier neuen Wallpaper-Sets "Surfboards Pre­mi­um", "Bending Light Premium", "World of Bam­boo Premium" sowie "Earth from Above Pre­mi­um" können im Microsoft Store gefunden werden. Nach dem Herunterladen muss der Nut­zer nur noch in den Systemeinstellungen aus­wäh­len, welches Set auf dem Desktop an­ge­zeigt werden soll. Wie üblich dürfen die Hin­ter­grün­de nicht für kommerzielle Projekte genutzt werden. Die Nutzung ist lediglich auf den Ein­satz als Wallpaper beschränkt.Zusammen mit den jetzt veröffentlichten Wallpaper-Sets können sich die Nutzer zwischen einigen hunderten Desktop-Hintergründen entscheiden. Vor wenigen Tagen hatte Microsoft das Theme "Monsoons" zur Verfügung gestellt. Im Februar wurden außerdem die fünf Wall­pa­per-Sets "Colorful Boats Premium", "Wildflowers Premium", "Flower Petals", "Sun­flow­ers Premium" und "Aerial Saltflats" zum Download angeboten.