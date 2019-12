Windows 10: Microsoft veröffentlicht atemberaubende Wallpaper-Sets

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat weitere Wallpaper für das ei­ge­ne Betriebssystem Windows 10 zur Verfügung gestellt. Dieses Mal kön­nen die Nutzer aus drei verschiedenen Paketen wählen. Der Download ist wie üblich kostenlos aus dem offiziellen Microsoft Store möglich.

Sets mit hochauflösenden 4K-Bildern

Microsoft

Der Twitter-Nutzer "WalkingCat" hat darauf hingewiesen, dass vor kurzem die drei Wall­pa­per-Sets "Ice Crystals Premium", "Stunning Waterfalls Pre­mi­um" sowie "Street Views Pre­mi­um" hinzugefügt wurden. Die Namen sind dabei weitestgehend selbsterklärend. Das Set "Ice Crystal Premium" enthält 15 Bilder von Eiskristallen. "Stunning Waterfalls" bringt 19 Fotos mit sich. Auch "Street Views Premium" kann sich mit 18 Bildern durchaus sehen lassen.Sämtliche Wallpaper wurden in 4K-Auflösung gespeichert und dürften damit auch für Nutzer mit hochauflösenden Monitoren geeignet sein. Selbstverständlich verbietet es Microsoft, die Fotos für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Bilder sind ausschließlich dafür bestimmt, als Desktop-Hintergründe zum Einsatz zu kommen.In den letzten Wochen und Monaten hatten die Redmonder immer wieder abwechslungsreiche Wallpaper-Sets veröffentlicht. Somit dürfte für die meisten Geschmäcker ein passendes Theme zur Auswahl stehen. Zuletzt hat Microsoft die Pakete "Leafy Structures", "Chilly Morning" und "Trains on Bridges Premium" bereitgestellt.Die Wallpaper-Sets stehen im Microsoft Store zur Installation bereit. Nach dem He­run­ter­la­den muss das gewünschte Theme in den Einstellungen des PCs ausgewählt werden. Dort kann der Nutzer auch festlegen, welche im Set enthaltenen Fotos tatsächlich als Desktop-Hintergründe angezeigt werden sollen. Natürlich lässt sich die Auswahl jederzeit ändern.Inzwischen stehen im Store hunderte Wallpaper zum Download bereit. Unsere Bildergalerie bietet einen kleinen Vorgeschmack auf die in den Paketen enthaltenen 4K-Bilder.