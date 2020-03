Monsoons: Microsoft stellt neues Wallpaper-Set für Windows 10 bereit

Nachdem sich Microsoft in den vergangenen zwei Wochen etwas zurück­ge­halten und keine neuen Wallpaper-Sets veröffentlicht hat, wurde nun ein neues Theme für das eigene Betriebssystem Windows 10 zur Ver­fü­gung gestellt. Der Download ist wie üblich aus dem Store möglich.

Download aus dem Microsoft Store

Viele weitere Wallpaper-Sets verfügbar

Aus dem Microsoft Store herunterladen

Microsoft

In einem Tweet hat Aggiornamenti Lumia angemerkt, dass Microsoft vor kurzem ein Wall­pa­per-Set mit dem Namen "Monsoons" zum Herunterladen freigegeben hat. Das Theme dürfte sich vor allem für Naturliebhaber eignen. Die Fotos zeigen verregnete Landschaften in Mon­sun­ge­bie­ten. In dem Wallpaper-Set sind 16 Desktop-Hintergründe enthalten. Die Bilder sind jeweils in 4K-Auflösung gespeichert und daher auch für hochauflösende Monitore geeignet.Der Download des neuen Themes kann über den offiziellen Microsoft Store erfolgen. Nach der Installation muss der Nutzer lediglich noch auswählen, welche Wallpaper aus dem Set tat­säch­lich angezeigt werden sollen. Selbst­ver­ständ­lich dürfen die enthaltenen Bilder nicht für kom­mer­ziel­le Zwecke weiterverwendet werden.Der Einsatz ist auf die Nutzung als Wallpaper beschränkt. Dafür fallen für den Download al­ler­dings auch keine Kosten an. Da die Red­mon­der fortlaufend zusätzliche Desk­top-Hin­ter­grün­de ins Netz laden, steht den Nut­zern jetzt eine große Auswahl an Premium-Sets zur Ver­fü­gung. Vor zwei Wochen hatte Microsoft die fünf neuen Wallpaper-Sets "Colorful Boats Premium", "Wildflowers Premium", "Flower Petals", "Aerial Saltflats" sowie "Sunflowers Premium" bereitgestellt. Insgesamt können die Windows 10-Nutzer sich nun zwischen einigen hunderten Desktop-Hintergründen entscheiden.