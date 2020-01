Microsoft veröffentlicht "Best of Wallpapers 2019 Exclusive" im Store

Microsoft hat jetzt ein "Best of" der vom Konzern im vergangenen Jahr ver­öff­ent­lichten neuen Desktop-Hintergründe für Windows 10 heraus­gegeben. Das neue Wallpaper-Set bringt 19 Bilder, die kostenlos über den Microsoft Store geladen werden.

Laden und auswählen

Microsoft veröffentlicht in regelmäßigen Abständen kostenlose, neue Wall­paper-Packs über den Microsoft Store. Die Sets lassen sich in Verbindung mit Windows 10 nutzen und bieten jeweils eine Auswahl an Desktop-Hintergründen für den PC. Zum Start des neuen Jahres gibt es dieses Mal etwas Besonderes: Ein " Best of Wallpapers 2019 Exclusive " (via Twitter/ WalkingCat ). Entsprechend sind die Bilder thematisch gut gemischt, es sind viele Landschaftsfotos dabei. Microsoft bedankt sich mit diesem Set bei allen Nutzern, die sich bisher schon die Sets aus dem Store geladen haben. Alle Bilder sind in 4K-Auflösung und daher auch für entsprechende Monitore bestens geeignet.Diese Bilder werden dabei nur für die Nutzung als Wallpaper lizenziert und sind von Microsoft daher auch nur für diese Zwecke kostenlos freigegeben. Wer weitere kostenlose Wallpaper-Sets von Microsoft mit anderen Themen sucht - und da gibt es schon sehr viele, angefangen von Tier-Aufnahmen, über Nachtaufnahmen, bis hin zu Zügen aus der ganzen Welt - findet diese im Microsoft Store.Die Sets werden über den Microsoft Store für Windows 10 Nutzer angeboten. Die neuen Wallpaper können kostenlos im Store geladen werden und lassen sich nach der Installation einfach als Desktop-Hintergrund auswählen. Dazu lädt man das Set herunter, führt die Datei aus und wechselt anschließend in die Windows-Einstellungen. Dort wählt man die Personalisierung und das gewünschte Bild aus.Alle Fotos werden entsprechend hochaufgelöst zur Verfügung gestellt und können in den Einstellungen zur Auswahl vorab als kleines Vorschaubild angesehen werden.