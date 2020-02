Windows 10: Microsoft stellt fünf neue Wallpaper-Sets im Store bereit

Microsoft zeigt sich auch im neuen Jahr nicht geizig und veröffentlicht in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen neue Wallpaper-Sets für das eigene Betriebssystem Windows 10 . Nun wurden fünf weitere, ab­wechs­lung­srei­che Themes zum kostenlosen Download bereitgestellt.

Wallpaper-Sets im Store verfügbar

Microsoft

Darauf haben der Twitter-Nutzer "WalkingCat" sowie Aggiornamenti Lumia hingewiesen. Zu­sätz­lich zum Wallpaper-Set "Colorful Boats Premium", das Bilder von kleinen Booten in pa­ra­die­sisch­en Umgebungen zeigt, wurden die vier Pakete "Wildflowers Premium", "Flower Pe­tals", "Aerial Saltflats" und "Sunflowers Premium" zur Verfügung gestellt. Alle Wallpaper-Sets enthalten zwischen 14 und 18 Bilder, die jeweils in 4K-Auflösung gespeichert sind.Während die beiden Pakete "Sunflowers Pre­mi­um" und "Wildflowers Pre­mi­um" Fotos von den ent­sprech­en­den Blumenarten zeigen, sind in "Aerial Saltflats" Luftaufnahmen von Salinen ent­hal­ten. "Flower Petals" bringt Bilder von Blü­ten­blät­tern mit sich.Wie üblich lassen sich die neuen Wallpaper-Sets aus dem offiziellen Microsoft Store he­run­ter­laden. Nach der Installation muss in den Ein­stel­lun­gen nur noch ausgewählt werden, welche Hintergründe tatsächlich auf dem Desktop zum Vorschein kommen sollen. Es ist zu beachten, dass die Redmonder die Nutzung der Fotos ausschließlich auf den Einsatz als Wallpaper beschränken. Daher dürften die Bilder nicht für kommerzielle Projekte verwendet werden.Inzwischen können die Nutzer aus einigen hunderten Desktop-Hintergründen, die von Mi­cro­soft direkt veröffentlicht wurden, wählen. Vor einem Monat hatte das Redmonder Un­ter­neh­men sieben Wallpaper-Sets mit unterschiedlichen Motiven hochgeladen. Anfang des Jahres wurde ein "Best of" aus allen Themes des letzten Jahres zur Verfügung gestellt.