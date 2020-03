Nokia statt Sony: James Bond erhält ein neues Agenten-Smartphone

HMD Global wird Daniel Craig und Co. im neuen Actionfilm James Bond: Keine Zeit zu sterben mit Smartphones von Nokia ausstatten. Unter an­de­rem wird auch ein neues 5G-Modell zu sehen sein. Schlechtes Timing für den Marketing-Coup, da der Kinostart verschoben wurde.

Verschobener Bond-Kinostart trübt die Smartphone-Kooperation

Universal Pictures

Mit dem Verlust der Bond-Lizenz seitens Sony Pictures kommt das nächste Agenten-Smart­phone nicht mehr vom japanischen Xperia-Hersteller. Jetzt kooperieren Universal Pictures und HMD Global im 25. James Bond-Film "No Time to Die" (dt. "Keine Zeit zu sterben") und statten Haupt- sowie Nebendarsteller wie Daniel Craig und Lashana Lynch als James Bond und Agentin Nomi mit aktuellen und kommenden Android-Modellen von Nokia aus. Wie das finnische Unternehmen bestätigt, werden im neuen Actionfilm sowohl das Nokia 7.2 und Nokia 3310, als auch ein neues 5G-Smartphone platziert.Die passende Werbekampagne will HMD zum Frauentag am 8. März starten. Und damit hätte man sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Erst gestern wurde der offizielle Kinostart von Anfang April auf November 2020 verschoben. Laut Medienberichten könnte der sich weiter verbreitende Coronavirus Grund für die Verzögerungen sein, da be­reits im Vorfeld die geplante Werbetour durch China abgesagt wurde. Der neue Bond-Film muss somit wieder einen Rückschlag in Kauf nehmen, nachdem bereits Regisseur Danny Boyle abgesprungen war und kurz darauf erneut Hand an das Drehbuch gelegt werden musste.Während sich James Bond: Keine Zeit zu ster­ben unter der Regie von Cary Joji Fukunaga ver­spä­tet, hält HMD Global an seinem für den 19. März 2020 geplanten Launch neuer Nokia-Smartphones fest. In zwei Wochen will der Her­stel­ler sein neues Portfolio in London prä­sen­tie­ren, wozu auch das angesprochene, noch na­men­lo­se 5G-Modell gehören soll. Ob es sich da­bei um ein neues Flaggschiff handelt, oder ob man die moderne Netztechnik auch in der Mit­tel­klas­se unterbringen will, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Neue Nokia 8- oder Nokia 9-Smartphones wären jedoch denkbar.