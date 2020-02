Super Bowl 2020: James Bond hat immer noch keine Zeit zu sterben

Daniel Craig sagt im April 2020 als James Bond "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut", denn er hat im 25. Film der Reihe seinen letzten Aufritt als 007. Regisseur Cary Fukunaga ("True Detective") wird die Abschiedsvorstellung von Craig aber spektakulärer denn je inszenieren.Das zeigt auch der Super Bowl-Spot zu "Keine Zeit zu sterben". Denn obwohl der Trailer nur eine halbe Minute lang ist, so gibt es darin mehr viele spektakuläre Bilder als in manchen Filmen in 90 Minuten zusammen. Wir jedenfalls freien und auf den letzten Bond-Film von Daniel Craig und vermissen ihn schon jetzt.