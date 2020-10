Apple will sich den neuen James Bond "Keine Zeit zu sterben" sichern

Apple und Netflix bemühen sich Medienberichten zufolge, den neuen James Bond-Film exklusiv für einen Streaming-Start zu sichern. Aktuell soll Apple die besten Karten haben, "Keine Zeit zu sterben" für Apple TV+ zu bekommen.

Hohe Gebote für 007, Preis unbekannt

Das berichtet das Online-Magazin MacRumors . Schon seit einiger Zeit gibt es immer neue Gerüchte zum Start des neuen 007-Streifens. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie hatte das Filmstudio MGM den Filmstart verschoben. Zudem gibt es Gerüchte, dass MGM in so große finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, dass dem Unternehmen nichts anderes mehr übrig bleibt, als einen rettenden Deal mit Netflix oder Apple einzugehen.Nun streut der Filmkritiker und Drehbuchautor Drew McWeeny weitere Gerüchte: Bei Twitter meldete er, dass die Zahlen die nun für diesen Deal im Raum stehen "verrückt" sind. Er bestätigte, dass Netflix und Apple sich dabei für die Rechte an dem neuen Bond überbieten. Woher diese Informationen stammen ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass McWeeny sehr gute Verbindungen zur Filmindustrie hat und damit sicherlich auch mit den Verantwortlichen für den Deal in Kontakt gestanden hat.Wie hoch der bereits begonnenen Preis ist, ist unbekannt - es soll sich um eine beträchtliche Summe handeln. Weiteren Spekulationen zufolge soll Apple derzeit im Bieterkampf vorne liegen. Wann MGM eine Entscheidung fällen wird, ist dabei noch unklar. Es heißt aber auch, dass die Verantwortlichen auf Zeit spielen, da sie die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass der Film doch noch - vielleicht im Frühjahr oder Sommer 2021 - im Kino starten kann und nicht über Streaming in die Wohnzimmer kommt.Apple hatte sich bereits die Rechte an Filmen gesichert, deren Kino-Premiere aufgrund von Corona gestrichen wurden. Dazu gehört zum Beispiel Tom Hanks' Film "Greyhound" der im Zweiten Weltkrieg spielt. Hanks war von dieser Entwicklung nicht erfreut.