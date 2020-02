Microsoft arbeitet an einem Tastatur-Manager für Windows PowerToys

Microsoft hat die nächste große Erweiterung für die neuen PowerToys für Windows angekündigt: Die Redmonder arbeiten an einer Tastatur-Verwaltungshilfe. Vom Keyboard Manager gibt es derzeit aber nur Mockups.

Produktivität steigern

Der in Kürze erscheinende Keyboard Shortcut Manager von Windows 10 kann zur Konfiguration von Tastenkürzel auf Computern und Laptops mit der eingebauten oder externen Tastatur verwendet werden. Der Keyboard Shortcut Manager unterstützt die Neuzuordnung auf Betriebssystemebene.

Microsoft erwägt außerdem die folgenden Funktionen:

Deaktivieren Sie vorhandene Tastenkombinationen auf Betriebssystemebene. Beispiel: Windows-Taste + C

Verknüpfungen auf Betriebssystemebene haben Vorrang vor Anwendungen, die mit Verknüpfungen ausgestattet sind. Beispiel: Alt + Enter löst eine OS-Aktion aus, nicht eine Excel-spezifische Aktion in Excel.

Winkey-Verknüpfungen haben Vorrang vor appspezifischen Verknüpfungen.

Das Tool ermöglicht es Windows 10, die Tastenanschläge so zu interpretieren, wie Sie es ihm gesagt haben.

Frühe Entwicklungsphase

PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

Wie das Online-Magazin WindowsLatest berichtet, verrät das Entwicklerteam von PowerToys bereits jetzt eine paar interessante Details zu dem geplanten neuen Tool. Die PowerToys-Sammlung von Microsoft versucht dabei, Tools mit erweiterten Funktionen zu schaffen, die vor allem Power-Usern helfen sollen. Vorlage ist natürlich die "alte" PowerToys-Sammlung, wie man sie unter Windows 95 kannte. Nun arbeitet das Team daran, mit einem eigenen Keyboard Manager Anwendungen von Drittanbietern überflüssig zu machen."Für Entwickler und einige erfahrene Benutzer, bei denen die Verwendung der Tastatur einen großen Teil ihrer Arbeit ausmacht, kann die Fähigkeit, Tastenanschläge neu zuzuordnen und ausführbare Dateien zu aktivieren, zu einem massiven Zeitgewinn führen,", schreibt Microsoft über die Idee bei Github . Entsprechende Funktionen gehören im Übrigen zu den von Nutzern am zweithäufigsten gewünschten in dem Projekt.In der Beschreibung heißt es weiter:Wann man mit einem ersten Test im Beta-Programm der PowerToys rechnen kann ist noch nicht bekannt. Im Moment scheint sich der Tastaturmanager von Microsoft noch in der frühen Entwicklungsphase zu befinden, und es ist nicht klar, wann die Anwendung ein Teil der stabilen PowerToys-Veröffentlichung werden soll. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern - Microsoft hatte zuvor angeteaserte Funktionen und Tools auch innerhalb einer Wochenfrist veröffentlicht.