Alle Infos, Preise & Termine: Der große Disney+ Deutschland-Start

In wenigen Wochen fällt der Startschuss für den neuen Streaming-Dienst Disney+ . Wir klären für euch im Vorfeld alle wichtigen Fragen, die sich zum Deutschland-Start des Netflix-Konkurrenten stellen. Termine, Preise, Technik, Angebote und mehr. Hier erfahrt ihr es!

Was ist das und welche Inhalte kann man dort sehen?

Wann startet der Dienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz?

Was kostet Disney+ und wie kann ich bezahlen?

Können Filme heruntergeladen werden?

Wie viele Nutzer können gleichzeitig zugreifen?

Gibt es Familienkonten?

Welche Endgeräte und Plattformen werden unterstützt?

Google Android TV-Geräte

LG WebOS-Smart-TVs

Samsung Tizen-Smart-TVs

Apple AirPlay

Apple TV (ab der 4. Generation)

Chromecast & Chromebook

Sony PlayStation 4 (PS4)

Microsoft Xbox One S und One X

Werden 4K-Ultra-HD und HDR10 sowie Dolby Vision und Atmos unterstützt?

Wie kann ich das Abo kündigen?

Schon jetzt das Disney+ Abo abschließen und richtig sparen! Wer sich vor dem 24. März dazu entscheidet, das



Mit dem ➔ Jetzt vorbestellen, sparen und ab dem 24. März streamen! Wer sich vor dem 24. März dazu entscheidet, das Jahresabo von Disney+ zu beziehen, der erhält vom Micky Maus-Erfinder derzeit ein unschlagbares Angebot. Anstelle der sonst üblichen 69,99 Euro erhaltet ihr ein Jahr mit dem bereits extrem erfolgreichen Streaming-Dienst zum Sonderpreis von nur 59,99 Euro. Ein Preisnachlass, den es so schnell nicht wieder geben wird.Mit dem Frühbucherrabatt landet ihr bei einem stark reduzierten Preis, der monatlich nur 4,99 Euro entspricht. So günstig kann man die Videoangebote von Konkurrenten wie Net­flix und Amazon Prime Video derzeit nicht genießen. Mit dem Sonderangebot holt ihr euch direkt zum Start von Disney+ über 1000 Filme und Serien von Disney, Marvel, Star Wars und Co. nach Hause und behaltet 10 Euro mehr in der Kasse für den nächsten Kinobesuch.

Disney

Disney+ ist der neue Streaming-Dienst des gleichnamigen Unternehmens und das neue Zu­hause von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Zu sehen gibt es Kino­filme, Serien und Dokumentationen.Insgesamt gibt es. Highlight zum Start ist die erste Real-Serie aus dem Star Wars-Universum The Mandalorian , diese ist exklusiv auf Disney+ zu sehen. Weitere exklusive Highlights sollen dazukommen, darunter Marvel-Serien wie The Falcon and the Winter Solider, WandaVision und Loki.Disney+ startet amin Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommen Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien und Spanien. Die Verfügbarkeit in anderen Ländern wie Polen, Dänemark oder der Tschechischen Republik will Disney demnächst bekannt geben.Disney+ kostet regulär 6,99 Euro pro Monat und 69,99 Euro im Jahr, sofern man eine jährliche Zahlweise wählt. Dies entspricht dann einem rechnerischen Preis von 5,83 Euro monatlich.Zum Start gibt es einen interessanten Rabatt: Bis einschließlich 23. März 2020 bekommt man das Jahresabo zum Preis von 59,99 Euro, also effektiv 5 Euro im Monat Für den Abschluss eines Abos wird eine Kreditkarte (VISA, Mastercard oder American Express) benötigt, alternativ kann mit PayPal bezahlt werden. Klarna wird demnächst als Zahlungsmethode möglich sein, der Frühbucherrabatt ist aber nur per PayPal und Kreditkarte buchbar. Erforderlich ist zudem eine Rechnungsadresse aus dem Land, in dem man sich für Disney+ angemeldet hat - also z.B. Deutschland.Ja, Disney+ bietet "unbegrenzte Downloads" auf bis zuan. Gemeint sind Mobilgeräte wie Tablets und Smartphones. Über den Browser lassen sich, wie auch bei Netflix und Amazon , keine Filme und Serien offline verfügbar machen.Es können gleichzeitigauf unterschiedlichen Geräten auf ein gemeinsam genutztes Konto in einem Haushalt zugreifen. Das Teilen von Zugangsdaten, das sogenannte Account-Sharing, ist nicht erlaubt.Ja, man kann bis zupro Konto erstellen, damit jeder in der Familie seinen personalisierten Zugang hat. Ähnlich wie bei Netflix wird man nach der Anmeldung gebeten, sein Profil auszuwählen. Die individuelle Vergabe von Zugangsdaten ist nicht möglich.Es werden aktuelle Internet-Browser wie Chrome 75+, Firefox 68+, Internet Explorer 11 und Safari 11+ unterstützt. Die Wiedergabe in einem mobilen Browser ist nicht möglich, wer auf dem Smartphone oder Tablet Disney+ sehen will, der benötigt die passende App. Android-Nutzer benötigen zumindest Android 5.0 (Lollipop), auf Apple-Geräten ist iOS iOS 11.0 bzw. iPadOS 11.0 oder höher notwendig.Unterstützte Plattformen und Geräte:Ja, alle Filme werden inangeboten. Ob das auch lückenlos für die deutschen Inhalte gilt (vor allem bei Dolby Atmos) kann derzeit noch nicht eindeutig verifiziert werden. Wir werden diese Information ergänzen, sobald sie uns bekannt ist.Greift man über den Browser auf DisneyPlus.com zu, findet man in der rechten oberen Ecke sein Profil und den Konten-Bereich . Hier kann man E-Mail und Passwort ändern sowie die Laufzeit des Abos einsehen.Per Klick auf Rechnungsdetails bekommt man weitere Informationen, wann die nächste Ab­bu­chung ansteht und welche Zahlungs­methode zum Einsatz kommt.An dieser Stelle lässt sich die Mitgliedschaft jederzeit kündigen.