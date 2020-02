The Mandalorian wird auch bei uns auf Disney+ im Wochentakt gezeigt

Der neue Streaming-Dienst des Disney-Konzerns ist in den USA ein voller Erfolg , maßgeblich dafür mitverantwortlich ist die Star Wars-Serie The Mandalorian. Entsprechend gespannt warten deutsche Fans auf den Start von Disney+, dieser erfolgt in ziemlich genau einem Monat.

Binge-Watching kann ausgeschlossen werden

Disney

Ab 24. März 2020 wird Disney+ auch im deutschsprachigen Raum verfügbar sein und man wird endlich auch auf legalem Weg den größten Hit des Streaming-Dienstes, The Mandalorian, sehen können. Die erste Staffel ist in den USA bereits längst abgeschlossen, dort wurden die Abenteuer von "Mando" und Baby Yoda im Wochenrhythmus ausgestrahlt.Wer sich allerdings erhofft hat, dass die gesamte erste Staffel gleich von Beginn zum Deutschland-Start auf Disney+ verfügbar sein wird, der muss enttäuscht werden. Zwar liegen dazu bisher keine offiziellen Informationen vor, dennoch kann man das im Prinzip ausschließen. So hat etwa der britische Ableger des Dienstes in einer Frage/Antwort-Runde auf Twitter diverse Themen angesprochen, auch die Verfügbarkeit von The Mandalorian.Und hierzu schreibt Disney+ UK, dass die Folgen von The Mandalorian ihren "Rollout" ab dem 24. März starten werden. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass sie nicht auf einmal freigeschaltet werden, sodass man sie an einem Abend oder Wochenende per Binge-Watching angucken kann.Dass Disney+ Deutschland hier einen Alleingang macht und alle acht Episoden von The Mandalorian doch allesamt zum Start freischaltet, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen.Das ist auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Denn Disney+ hat keinen so großen Katalog wie etwa Netflix, entsprechend muss man versuchen, die Leute mit wöchentlichen Folgen bei der Stange und als Abonnenten zu behalten. So könnte man schließlich auch die einwöchige Probephase dafür nutzen, sich The Mandalorian anzusehen und Disney+ dann wieder abbestellen.