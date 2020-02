Disney+: Nutzer stürmten den neuen Dienst in den ersten drei Monaten

Der neue Streaming-Dienst des Unterhaltungsgiganten Disney ist im vergangenen November gestartet und alle ersten Anzeichen deuteten darauf hin, dass Disney+ ein voller Erfolg ist. Nun sind offizielle Zahlen da und sie zeigen, dass der Dienst voll eingeschlagen ist.

Disney+ spült auch viel Geld in die Kassen

28,6 Millionen Abonnenten: Das ist aus Sicht von Disney die Zahl des Tages, denn das sind die Kunden, die man in den ersten drei Monaten für seinen neuen Streaming-Dienst gewinnen konnte. Damit kann man die Voraussagen der Analysten bei weitem übertreffen, denn diese haben 20 Millionen Abonnenten prognostiziert und das bis Ende 2020 (via The Verge Allerdings sollte sich Disney nicht zu sehr auf diesem Erfolg ausruhen. Denn die Kunst ist es nicht, die Kunden für den Streaming-Dienst zu gewinnen, sondern sie zum Bleiben zu motivieren. Das zeigt auch durchaus der Blick auf die von CEO Bob Iger bekannt gegebenen Zahlen. Dieser vermeldete nicht nur die erwähnten aktuellen 28,6 Millionen Abonnenten, sondern auch die Zahl von 26,5 Millionen zum Zeitpunkt Ende Dezember. Das bedeutet, dass sich die Zugewinne im letzten Monat doch etwas abgeflacht haben und die meisten Kunden von Anfang an dabei sind.Fürs erste ist man bei Disney aber natürlich mehr als zufrieden, denn das ausgezeichnete Ergebnis von Disney+ konnte auch die Zahlen des gesamten Konzerns positiv beeinflussen. Der Umsatz von Disney betrug 28,6 Milliarden Dollar. Die Abteilung, der das Streaming zugeordnet wird, erlebte einen Anstieg von 0,9 auf vier Milliarden Dollar, das zeigt, wie positiv sich Disney+ fianziell auswirkt.Ob die Abonnenten bei Disney+ bleiben, hängt von der Anzahl und Qualität neuer Inhalte ab, die die Kunden bei der Stange halten können. Dazu hat Disney auch nun einige wichtige konkrete Termine zu Marvel- und Star Wars-Serien genannt: The Falcon and the Winter Soldier wird im August starten und WandaVision debütiert im Dezember 2020. The Mandalorian hingegen wird bereits im Oktober in die zweite Staffel gehen.