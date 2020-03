Entwarnung: Disney+ wird Fire TV-Geräte doch vollständig unterstützen

Ab 24. März ist Disney+ auch im deutschsprachigen Raum verfügbar und viele blicken dem neuen Streaming-Dienst auch schon gespannt ent­gegen. Auch in den letzten knapp drei Wochen vor Start sind noch letzte technische Fragen zu klären, eine kann nun positiv abgehakt werden.

TV-App für Disney+ nötig

Nur bis zum 23. März für 59,99 Euro pro Jahr

Disney+ zum Sparpreis im Jahresabo! ✔ Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

✔ Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

✔ Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

✔ Nur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierst

✔ Entspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr



➔ Jetzt vorbestellen, sparen und ab dem 24. März streamen!



Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum DownloadAuf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauenKeine Werbung, keine zusätzlichen KostenNur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierstEntspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr

Disney+ startet in knapp drei Wochen und viele beschäftigt die Frage, ob sie den Dienst auch auf ihrem Fernseher sehen können. Denn bei vielen älteren Smart-TVs gibt es das Problem, dass das jeweilige Betriebssystem bzw. der dort zu findende App-Store nicht mehr offiziell unterstützt werden. Das hat zur Folge, dass es wohl auch in vielen Fällen keine native App für Disney+ geben wird.Ein Blick auf die Support-Seite zu Disney+ verrät beim Thema "Welche Endgeräte und Plattformen werden von Disney+ unterstützt?", dass die Anzahl der unterstützen Smart-TVs eher übersichtlich ist, aktuell werden hier nur Android TV-Geräte sowie Smart-TVs mit LG WebOS oder Samsung Tizen angegeben.Deshalb müssen sich viele mit einem Dongle oder einer externen Box helfen, wenn die Disney+ sehen wollen, die Liste der aktuell unterstützten Geräte ist auch in unserem Special zu diesem Thema zu finden. Das bedeutet also, dass viele per Konsole, Chromecast oder einem ähnlichen Gerät auf Disney+ zugreifen werden.Und dazu gab es vor kurzem einige Verwirrung, da die Fire TV-Geräte Ende der vergangenen Woche aus der Liste der unterstützen verschwunden waren. Die Amazon-Geräte sind auch ziemlich populär, da es sie oftmals für wenig Geld bei Aktionen des Versandhändlers zu kaufen gibt, entsprechend viele wären davon betroffen gewesen.Doch das war alles offenbar nur ein Versehen, denn inzwischen ist Fire TV wieder in der Support-Liste zurück. Ganz abwegig war die Sorge um die Fire TV-Unterstützung allerdings auch nicht, denn in den USA gab es wohl zum Start finanzielle Differenzen zwischen Disney und Amazon, diese wurden aber beigelegt.