Disney+: Schauen Amazon Fire TV-Nutzer zum Start in die Röhre?

Das Verschwinden des Amazon Fire TV aus den von Disney+ un­ter­stütz­ten Geräten sorgt bei Besitzern der Streaming-Sticks für Unmut. Bereits zum US-Start stritten die beiden Konzerne um Wer­be­ein­nah­men. Ernst­hafte Sorgen müssen sich Interessenten jedoch nicht machen.

Disney+ App für Amazon Fire TVs soll weiter auf Kurs sein

Nur bis zum 23. März für 59,99 Euro pro Jahr

Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie auch zur Premiere der Video-Streaming-Plattform Disney+ in den Vereinigten Staaten Mitte November, spekulieren europäische und somit auch deutsche Nutzer derzeit über eine möglicherweise fehlende Unterstützung der weit verbreiteten Fire TV Sticks. Grund dafür ist die kürzliche Entfernung der Amazon-Boxen von den Disney+ Support-Webseiten. In Hinsicht auf unterstützte Streaming-Geräte werden hier nur noch der Apple TV, Chromecast, die AirPlay-Technik sowie die beiden Spielekonsolen PlayStation 4 (PS4) und Xbox One nebst Browsern und diversen Smart-TVs aufgeführt.Die Sorgen vieler Interessenten, die darüber nachdenken das Jahresabo zum Sonderpreis von derzeit 59,99 Euro anzuschaffen, könnten allerdings unbegründet sein. Zum einen konnten sich Disney und Amazon bereits zum US-Start einigen, zum anderen erfuhr Caschys Blog von gut informierten Quellen aus dem näheren Umfeld des Streaming-Anbieters, dass eine sofortige Verfügbarkeit auf den Amazon Fire TV-Geräten weiterhin geplant ist und so auch stattfinden soll.Disney+ startet in Deutschland in weniger als einem Monat am 24. März 2020. Wer sich für ein derzeit reduziertes Frühbucher-Abo oder einen erst zum Launch verfügbaren Monatstarif entscheidet, erhält unter anderem Zugriff auf nahezu alle Filme und Serien aus den großen Disney-, Star Wars-, Marvel- und Pixar-Uni­ver­sen. Dazu zählen auch die neuen Folgen von The Mandalorian, alle Episoden der Kultserie Die Simpsons und kommende Disney+ Ori­gi­nals wie Marvel's The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision und Co.