Aktion bis zum Start: Disney+ kann man zum Sparpreis vorbestellen

1000 Filme, Serien und Dokus im Angebot

Disney+

In einem Monat startet der neue Streaming-Dienst des Disney-Konzerns in Europa, auch im deutschsprachigen Raum. Wer sich an Serien wie The Mandalorian und Filmen aus dem Marvel- und Star Wars-Universum in­te­res­siert, kann ein Jahresabo zum ermäßigten Preis vorbestellen.Wer sein Interesse an der Disney+ Vorab-Registrierung angemeldet hat, der hat heute eine Mail bekommen, in der man ein sicherlich attraktives Angebot finden kann - dieses gilt aber natürlich für alle. Denn der neue Streaming-Dienst des Unter­­haltungs­giganten kann ab sofort vorbestellt werden, und zwar für 59,99 Euro für ein Jahr. Das Angebot gilt bis 23. März 2020.Das sind effektiv fünf Euro im Monat, regulär bezahlt man 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Effektiv spart man dadurch also zehn Euro im Vergleich zum regulären Jahresabo und knapp 24 Euro, wenn man von der monatlichen Abbuchung für zwölf Monate ausgeht. Damit will Disney bereits vor dem Start seines Streaming-Dienstes möglichst viele Kunden langfristig an sich binden.Das liegt daran, dass Langfristigkeit die Achillesferse von Disney+ ist und bleibt. Denn obwohl hinter dem am 24. März in Europa startenden Angebot (Ausnahme sind die Niederlande, dort ist Disney+ seit November 2019 verfügbar) die gesamte Macht des Disney-Konzerns steckt, so hat man quantitativ nicht ansatzweise denselben Umfang wie Konkurrent Netflix Disney+ hat sich deshalb bei seinem Hit The Mandalorian sowie künftigen Marvel-Serien für eine wöchentliche Freischaltung von Episoden entschieden. Der Grund ist klar: Man könnte andernfalls die einwöchige Probephase in Anspruch nehmen, um alles Interessante im Binge-Modus anzusehen, alternativ könnte man den Dienst auch nur einen Monat lang abonnieren, um alles anzusehen.Die Herausforderung wird für Disney+ deshalb sein, für einen möglichst konstanten Nachschub an neuen Filmen und vor allem Serien zu sorgen, denn man will auch verhindern, dass Interessierte einige Monate abwarten und dann alles in einer Woche oder einem Monat "bingen".