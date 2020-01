The Mandalorian: Disney jagt nun aktiv Baby Yoda-Produktfälscher

The Child oder besser gesagt Baby Yoda war sicherlich eine der "Persön­lich­­keiten" des Jahres 2019. Die Figur aus der Disney-Serie The Manda­lorian eroberte die Herzen der Internet-Gemeinde und ist für den Medien­konzern ein riesiges Geschäft. Teilen will Disney natürlich nicht.

Katz-und-Maus-Spiel rund um Baby Yoda

Disney+

Der Medienkonzern Disney besitzt seit mittlerweile vielen Jahren das Star Wars-Studio Lu­cas­Arts und hat die erste Realserie aus diesem Universum zum Herzstück seines neuen Strea­ming-Diens­tes Disney+ gemacht. The Mandalorian war auch der erhoffte Hit und das nicht nur aufgrund der "Einschaltquoten" bzw. Abozahlen, sondern auch, weil man es ge­schafft hat, mit Baby Yoda ein Internet-Phänomen zu erschaffen.Baby Yoda war jedoch vor dem Start von The Mandalorian so ein Riesengeheimnis, dass Dis­ney es nicht gewagt hat, vorab Merchandise-Produkte zu produzieren. Das bedeutet, dass eine Marktlücke entstand, da viele Plüschpuppen und sonstige Produkte unter den Weih­nachts­baum legen wollten. Diese Lücke füllte der Markt nur gerne, allerdings ohne Lizenz und teilweise auf unverschämte Weise.Die auf Handwerk spezialisierte Plattform Etsy war eine zentrale Anlaufstation für dieses Lü­cken­fül­len und wurde schnell von Baby Yoda-Produkten überschwemmt. Lizenzen ha­ben die Verkäufer dort in der Regel keine und The Verge berichtet, dass Disney nun zahl­rei­che Takedowns verschickt und gegen alle Produkte im Zusammenhang mit Star Wars, The Mandalorian und natürlich Baby Yoda vorgeht.Anfangs hat Disney noch ein Auge zugedrückt, inzwischen kennt der Mediengigant aber keine Gnade mehr. Es hat nun allerdings auch ein Katz-und-Maus-Spiel begonnen, denn die Ver­käu­fer der jeweiligen Artikel haben diese teilweise schlichtweg umbenannt. So findet man statt "Baby Yoda" mittlerweile diverse "Baby Alien"-Artikel.