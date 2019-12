Q-Dir - Kostenloser Dateimanager mit vier Browser-Fenstern

Leichte Bedienung

Q-Dir 7.99 ist ein mächtiger Dateimanager und eine Alternative zum Windows Explorer. Das kleine und kostenlose Programm bietet eine übersichtliche Handhabung von Ordnern und Dateien mit allerhand Features, wofür unter anderem die Ansicht mit vier Fenstern sorgt.Die deutschsprachige Benutzeroberfläche ist optisch weitestgehend an das Windows-Bord­mittel angelehnt, was eine Einarbeitung nahezu überflüssig macht. In Q-Dir können bevorzugte Ordnerkombinationen als Favoriten gespeichert werden, auf die man so schnell Zugriff hat. Bis zu 64 Kombinationen können in einem Favoriten gespeichert werden, die sich als Tabs auf die vier Fenster verteilen.Der größte Unterschied zum Windows Explorer besteht darin, dass Q-Dir vier Browser-Fenster gleichzeitig darstellt. Dies vereinfacht den Zugriff auf häufig benutzte Verzeichnisse und das Verschieben von Dateien und Ordnern. Für jedes Fenster kann die Ansicht individuell konfiguriert werden. Beispielsweise blenden Sie in einem Fenster in der Detailansicht MP3-Tags ein und sehen in einem anderen Fenster Fotos als Vorschaubilder.Wie im Windows Explorer kann mit Dateien und Ordnern via Drag-and-drop oder über die Zwischenablage mit den Standardbefehlen "Kopieren", "Ausschneiden" und "Einfügen" gearbeitet werden. Q-Dir unterstützt sowohl lokale Datenträger als auch Netzlaufwerke und kann auch mit externen Geräten wie USB-Sticks und Co. umgehen. Unterstützt werden alle Versionen von Microsofts Betriebssystem ab Windows 98.Mit an Bord sind außerdem unter anderem Funktionen wie Verzeichnisstruktur, An­sichts­ein­stel­lung­en, Druckfunktion, Bildschirmlupe, Markierungsfilter, Farbfilter, Spaltendetails, Bildervorschau, Assoziationsregeln oder FTP-Unterstützung. Auf der Herstellerseite steht auch eine separat erhältliche Portable-Version bereit, die aber ebenso im hier zum Download verfügbaren Setup enthalten ist. Das Programm ist in Ausführungen für x64- und x32-Systeme erhältlich.