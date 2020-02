Disney+ Jahresabonnement mit Frühbucherrabatt vorbestellen

Nur bis zum 23. März für 59,99 Euro pro Jahr

Zum 23. März 2020 bringt Disney seinen eigenen Streaming-Dienst in Europa und damit auch in Deutschland an den Start. Das Angebot umfasst sowohl alte als auch neue Filme, Serien und Dokumentationen von Disney, Pixar, Lucasfilm, der 20th Century Studios sowie National Geographic. Dazu zählen etwa die neue Serie The Mandalorian, Die Simpsons oder Animationsfilme wie Die Eiskönigin oder Aladdin.Der reguläre Preis für ein Jahresabonnement beträgt 69,99 Euro pro Jahr, wer monatlich bucht, zahlt jeweils 6,99 Euro. Kurzentschlossene können aber beim Jahresabo sparen, wenn sie sich vorab registrieren: bis zum Start kann Disney+ im ersten Jahr für 59,00 Euro vorbestellt werden