Disney+: Disney zeigt Streaming-Highlights für das Jahr 2020

Disney zeigt in diesem Video ein paar der Highlights, die in diesem Jahr beim hauseigenen Streaming-Dienst an den Start gehen. Zwar bezieht sich das Video auf das US-Angebot von Disney+, einige der Filme und Serien dürften aber auch hierzulande an den Start gehen. Dazu zählen sicherlich die beiden Marvel-Serien The Falcon and the Winter Soldier sowie WandaVision. Star-Wars-Fans kommen unter anderem bei The Mandalorian: Season 2 und The Clone Wars auf ihre Kosten.



Im deutschsprachigen Raum startet Disney+ am 24. März 2020 und somit eine Woche früher als ursprünglich geplant. Der Preis für das Monatsabo liegt bei rund sieben Euro.