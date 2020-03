Apple schickt Care-Pakete mit iPads an festsitzende Mitarbeiter

Reisen nach und aus China sind kaum bis gar nicht möglich, das Corona­virus hat den Personenflugverkehr im bevölkerungsreichsten Land der Erde praktisch zum Erliegen gebracht. Für einige Mitarbeiter bedeutet das, dass sie im Land gestrandet sind, auch jene von Apple

Quarantäne ist vor allem langweilig

Der kalifornische Konzern ist, wie viele andere Unternehmen auch, stark vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Das betrifft nicht nur das Geschäft vor Ort, sondern auch die Produktion von Hardware. Letztere übernehmen zwar Partner, dennoch hat Apple natürlich auch viele Angestellte, die in China leben und arbeiten.Und die sind vielfach von den Quarantänemaßnahmen hinsichtlich des Coronavirus betroffen und sitzen fest. Zumeist besteht aufgrund der Isolierung zwar keine Gefahr und oftmals ist der Krankheitsverlauf auch milde oder sogar symptomfrei. Dennoch ist der Verbleib in den eigenen vier Wänden vor allem eines: langweilig. Dazu kommt, dass man diverse Artikel nur noch schwer oder gar nicht mehr bekommt.Beides spricht Apple nun in einem "CareKit" an, dass laut MacRumors an Kollegen in der Provinz Hubei und der Stadt Wenzhou adressiert ist. Darin spricht der kalifornische Konzern seinen Angestellten Mut aus und schreibt, dass man die Schwierigkeiten verstehe sowie ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten möchte.Dazu zählt auch, dass man den Betroffenen ein Care-Paket schickt, in dem sich neben Artikeln des täglichen Lebens (Kekse, Kaffee, Tee, Schokolade) auch Schutzmasken, ein Fieberthermometer, Handdesinfektionsgel sowie ein iPad befinden. Das Apple-Tablet hat durchaus nicht nur den Zweck des Zeitvertreibs, das Unternehmen schreibt, dass dieses auch für Lernzwecke von Kindern zum Einsatz kommen soll. Apple hat auch ein eigenes Programm eingerichtet, das Mitarbeiter und ihre Familien unterstützt und berät, auch psychologisch.