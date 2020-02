Rückschlag für GeForce Now: Nvidia verliert fast alle Bethesda-Spiele

Nach dem kürzlichen Rückzug von Activision Blizzard verabschiedet sich auch Bethesda von Nvidias Spiele-Streaming-Plattform GeForce Now. Der Spieleentwickler ist bekannt für seine Titel der Reihen Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, Doom und Wolfenstein.

Scheinbar wollen die Publisher ein Stück vom Kuchen abhaben

Nvidia

Aufgrund eines Missverständnisses musste sich GeForce Now bereits vor einer Woche von sämtlichen Spielen des Publishers Activision Blizzard trennen. Jetzt scheint auch Bethesda Softworks unzufrieden zu sein und reagiert mit einem Abzug seines durchaus interessantes Portfolios, welches bislang für den Cloud-Gaming-Services des Chipherstellers Nvidia zum Streamen zur Verfügung stand. Prominente Titel wie Fallout 3, Fallout 76 und New Vegas sowie The Elder Scrolls 5: Skyrim, Dishonored und Dishonored 2 oder Doom (2016) und The Evil Within 2 sind ab sofort nicht mehr über GeForce Now spielbar.Lediglich wegen der Kooperation in Hinsicht auf Raytracing-Funktionen aktueller GeForce RTX-Grafikkarten verbleibt Wolfenstein: Youngblood als einziger Titel in der Bibliothek des Spiele-Streaming-Dienstes. Nvidia blickt jedoch optimistisch in die Zukunft, was aus einem jüngst veröffentlichten Blog-Post hervorgeht: "Laut eigenen Aussagen verzeichnet die Platt­form bis dato mehr als eine Mil­lio­nen Spieler, die sich für den kostenlosen Zu­gang registriert haben. Parallel dazu bietet Nvidia einen Foun­ders-Tarif für GeForce Now an, der für mo­nat­lich 5,49 Euro unter anderem die Spielzeit verlängert, priorisierten Zugriff und Raytracing-Features (RTX) bietet. Der Unterschied zum Konkurrenten Google Stadia besteht darin, dass Spieler be­reits gekaufte Titel von Steam , Uplay, Origin und Co. importieren und somit auch über GeForce Now spielen können. Ein zusätzlicher Kauf ist nicht notwendig. Gestreamt wird in ei­ner 1080p-Auflösung (FullHD) bei 60 FPS.