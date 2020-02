Cyberpunk 2077: Nvidia arbeitet an einer GeForce RTX Limited Edition

Auf Twitter kündigte der US-amerikanische Chiphersteller Nvidia am Wo­chen­en­de eine mögliche Limited Edition seiner GeForce RTX-Grafik­karten zum kom­menden Spiel Cyberpunk 2077 an. Ein erstes Bild der GPU im "Founders Edition"-Design deutet auf eine Kooperation hin.

Folgt nach Star Wars jetzt eine Cyberpunk 2077-Edition?

In den sozialen Netzwerken halten das erst kürzlich auf einen Release-Termin im September verschobene Science-Fiction-Rollenspiel und Nvidia ihre Fans bei Laune. Erst gestern ging aus einem "Gespräch" der beiden Social-Media-Teams hervor, dass Nvidia aller Voraussicht nach an einer speziellen, limitierten GeForce RTX-Grafikkarte im Cyberpunk 2077-Design ar­bei­tet. Welche Karte hinter dem noch verschwommenen Bild steckt, gab der Chiphersteller zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.Blickt man in die Vergangenheit, könnte man davon ausgehen, dass Nvidia mit einer Limited Edition der GeForce RTX 2080 Super oder RTX 2080 Ti plant. Bereits im November 2017 ent­schied man sich dazu, die High-End-Grafikkarte Nvidia Titan Xp in zwei Collector's Edi­tions passend vor dem Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi anzukündigen. Diese wurde wahl­wei­se in einer Jedi Order- oder Galactic Empire-Variante mit jeweils grüner oder roter Be­leuch­tung aufgelegt. Der Verkaufspreis lag mit 1299 Euro auf dem Niveau der Titan Xp.Man rechnet damit, dass Nvidia die Cyberpunk 2077 Limited Edition einer leistungsstarken Ge­Force RTX-Grafikkarte deutlich vor dem of­fi­ziel­len Start des Action-RPGs zum Verkauf an­bie­ten wird. Schließlich wollen die Publisher Bandai Namco (Europa) und Warner Bros. (USA) die Zeit zwischen dem eigentlichen Release am 14. April und dem neuen Stichtag am 17. Sep­tem­ber 2020 für Marketing-Maßnahmen nutzen und den Vorverkauf des Spiels aus dem Hause CD Projekt RED anheizen. Einer GeForce Limited Edition dürfte dann wohl auch eine Kopie des Titels der The Witcher-Macher beiliegen.