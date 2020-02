Großer Umbau: Microsoft macht "Devices + Windows" zu einem Team

Bei Microsoft bahnen sich große Umstrukturierungen an: Panos Panay, bekannt als "Vater" der Marke Surface und als Chief Product Officer verantwortlich für alle Microsoft Hardware wird jetzt auch alles im Bezug auf Windows-Client-Software für Endnutzer unterstellt.

Microsoft führt Hardware und Windows unter einem Dach zusammen

Einmal reihum

Wie Microsoft-Expertin Mary Jo Foley berichtet , hat Microsoft heute in einer internen Mitteilung die Umstrukturierung der entsprechenden Teams bekannt gegeben. "Microsoft Experience (Client)" und "Hardware-Teams", die an Produkten rund um Windows-Endnutzer arbeiten, werden mit der Bezeichnung "Devices + Windows" unter dem Chief Product Officer Panos Panay Ende des Monats zusammengeführt. Da Scott Guthrie als Executive Vice President der Cloud- und AI-Gruppe aber weiter für die Entwicklung des Kernbetriebssystems verantwortlich ist, wird Panay seinen Fokus in der neuen Rolle wohl eher auf das Benutzerinterface von Windows und die Interaktion mit Geräten legen.Wie Foley analysiert, hatte Microsoft schon in den letzten Jahren die Marke Surface dazu genutzt, um neue Entwicklungen im Bereich Windows und Office ins Rampenlicht zu stellen, die oft mit frischen UI-Ansätzen verbunden waren. Daraus resultierte auch, dass die entsprechenden Teams schon bisher sehr eng miteinander verzahnt waren. In dieser Hinsicht sei die neue Rolle, die Panay nun einnimmt, eigentlich nur eine "Formalisierung dieses Arbeitsprozesses" und ist nicht mit einem Aufstieg in das Senior Leadership Team von Microsoft verbunden. Chef von Panay bleibt damit weiterhin Rajesh Jha, der auch bisher der "Experiences and Devices"-Gruppe der Konzern vorstand.Die Umstrukturierung bringt für den bisherigen Chef der "Windows Experience"-Gruppe, Joe Belfiore, eine neue Aufgabe mit sich. Er wird in Zukunft die Entwicklung der User Experience von Microsoft Office mit prägen und überwach­en - dieser Posten ist aber erst ab Herbst vorgesehen, vorher gönnt sich der Manager eine Auszeit. Seine bisherige Aufgabe als Leiter der Entwicklung von Anwendungen rund um Android, iOS und Microsoft News soll Belfiore weiterhin behalten.