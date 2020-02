Build 2020: Anmeldung für Microsofts Entwicklerkonferenz gestartet

Schon im Herbst hatte Microsoft überraschend früh den Termin für die diesjährige Entwickler-Konferenz von bekannt gegeben . Die BUILD 2020 findet Mitte Mai in Seattle statt. Interessierte können sich ab sofort zur Konferenz anmelden.

Eintritt 2395 Dollar, Jung-Entwickler können kostenlos mitkommen

Die Registrierungsphase für interessierte Entwickler ist vor kurzem geöffnet wurden. In diesem Jahr findet die BUILD wie gehabt in Seattle statt, und zwar vom 19. bis 21. Mai und damit kurz nach der Google I/O. In diesem Jahr dürfte es dabei recht interessant werden, denn Microsoft hat nach langer Zeit wieder einmal mit den neuen Geräteklassen Surface Neo und Surface Duo eine "Herausforderung" für Entwicklung mit im Gepäck. Die beiden neuen Geräte und Windows X dürften dabei in diesem Jahr im Zentrum der Neuerungen auf der BUILD stehen. Scott Guthrie (Executive Vice President der Cloud- und AI-Gruppe von Microsoft) wird zusammen mit anderen Visionären entsprechende Neuheiten auf der Hauptbühne bei der Microsoft BUILD präsentieren, kündigte der Konzern bereits an.Die Registrierung für die Build ist seit heute geöffnet. Eine Eintrittskarte kostet für das Event 2395 Dollar und liegt damit auf dem Niveau der Vorjahre.Microsoft hofft, auch "zukünftige Program­mierer" anzusprechen. Dabei gibt es die Möglichkeit, dass junge Entwickler im Alter zwischen 14 und 21 Jahren kostenlos mit zur Konferenz kommen können. Einzelheiten dazu findet man auf der Konferenz-Website. Microsoft hat auch in diesem Jahr dafür wieder eine separate Student Zone eingerichtet. Es ist nur ein begrenzte Anzahl von Kinderpässen erhältlich. Microsoft hatte in den letzten Jahren Live-Streams von der Eröffnung sowie von ausgesuchten Sessions übertragen. Das dürfte auch in diesem Jahr der Fall sein, offizielle Ankündigungen gibt es dazu aber noch nicht. WinFuture wird wie gewohnt von dem großen Microsoft Event berichten.