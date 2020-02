Zertifikat-Ablaufdatum vergessen: Microsoft Teams stundenlang offline

Microsoft torpediert seine Bemühungen, den Teams-Messenger gegen den großen Konkurrenten Slack zu etablieren, ziemlich erfolgreich selbst. Durch Schludrigkeit war der komplette Dienst stundenlang offline.

Fehlerbehebung ging schnell

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Nutzer, die sich gestern in ihren Teams-Account einloggen und mit Kollegen und Partnern chatten wollten, wurden enttäuscht. Rund drei Stunden lang konnte keine Verbindung zu den Servern der Plattform aufgebaut werden. Die App meldete jeweils, dass es nicht geklappt hat, eine HTTPS-Verbindung zu den Systemen Microsofts zu etablieren.Microsoft räumte das Problem ein und erklärte, dass die Ursache in einem abgelaufenen Sicherheits-Zertifikat lag. Da dieses ungültig geworden war, reagierte die Plattform zumindest korrekt mit einer Ablehnung von Verbindungen, die mit dem Zertifikat verschlüsselt waren. Das ist notwendig, damit im Zweifelsfall Angreifer nicht mit alten Zertifikaten, die eventuell irgendwann abhanden kamen, erfolgreich die Verbindungen kapern oder mitlesen können.Klar ist damit allerdings auch, dass irgendein verantwortlicher Admin in der Office-Sparte Microsofts die letzte Zeit quasi im Tiefschlaf verbracht haben muss. Denn für gewöhnlich sollte es zumindest Termin-Erinnerungen geben, bevor ein Zertifikat sein Ablaufdatum erreicht. Aus den hauseigenen Entwickler-Büros kommt sogar der System Center Operations Manager, der unter anderem auch überwachen kann, welche Zertifikate demnächst ihre Gültigkeit verlieren.Offensichtlich wurde hier also aus irgendeinem Grund schlicht vergessen, ein neues Krypto-Dokument auszustellen und in den Systeme hinter dem Dienst zu hinterlegen. Als Teams dann aber offline war, ging in Redmond wohl ein hektisches Treiben los. Nach Angaben des Unternehmens begann man um 11:20 Uhr Ortszeit damit, ein neues Zertifikat zu installieren. Um 12 Uhr konnten die meisten Nutzer dann wieder auf Teams zugreifen. Nach einigen Tests vermeldet Microsoft dann am Nachmittag, dass die Probleme komplett behoben sind.