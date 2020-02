Microsoft Edge Entwicklungstools jetzt auch in Deutsch verfügbar

Microsoft hat jetzt die Edge DevTools in weiteren Sprach-Versionen herausgegeben. Dazu gehört nun auch eine Lokalisierung für Deutsch. Aber auch Chinesisch, Französisch oder Italienisch stehen ab sofort zur Verfügung.

In diesen Sprachen gibt es die Edge Dev Tools ab sofort:

Chinesisch (Vereinfacht)

Chinesisch (Traditionell)

Französisch

Deutsch

Italienisch

Portugiesisch

Koreanisch

Japanisch

Russisch

Spanisch

Standardmäßig eingeschaltet

Das hat Erica Draud, Programm-Managerin für die Microsoft Edge DevTools jetzt ange­kündigt. In einem kurzen Blogpost erläuterte Draud dabei auch die nächsten Schritte, die man jetzt für die weitere Lokalisierung machen wird. Dazu gehören Übersetzungen für die ersten Rechts-nach-links-Sprachen wie Hebräisch und Arabisch und die Übersetzungen der Dokumentation. Microsoft Edge erhält damit nun die Entwicklertools in zehn weiteren Sprachen neben Englisch.Laut Microsoft konnte man die Lokalisierungen so schnell durch die monate­lange Zusammen­arbeit zwischen dem Edge-Team und den Teams von DevTools, Lighthouse und Chrome bei Google realisieren.Um die neuen Sprachpakete zu nutzen, stellt man die bevorzugte Sprache einfach über "Lokalisierte Entwicklerwerkzeuge aktivieren" um. Diese findet man auf edge://flags ("Enable localized Developer Tools"). In der Edge Canary-Version ist dieses Flag standardmäßig eingeschaltet. In den Kanälen Dev, Beta und Stable ist das aktuell noch nicht der Fall, das soll sich aber in Kürze ändern, informiert Microsoft. Sind die lokalisierten Entwickler­werk­zeuge aktiviert, werden die DevTools automatisch in der Sprache des Browsers angezeigt.Für alle Nutzer am Mac gibt es eine Ausnahme. Unter MacOS beeinflusst nur die Sprache des Betriebssystems die Ausgabe für die Entwicklerwerkzeuge. Die Sprache kann man daher in den Einstellungen unter dem Abschnitt "Sprache und Region" abändern. Sobald Microsoft Edge nach den Änderungen neu gestartet wird, werden die Entwicklerwerkzeuge dann auch in der gewählten Sprache angezeigt.