Epic Games Store verschenkt jetzt den Landwirtschafts Simulator 19

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 6. Februar 2020 den "Landwirtschafts-Simulator 19" . Die Version von 2019 hat eine komplette Grafik-Überarbeitung bekommen und garantiert ein paar Stunden Spielspaß.

Für angehende Bauern

Und so funktioniert es

Als nächstes folgen "Carcassonne" und "Ticket to Ride" gratis

im Epic Games Store

Epic Games Store

Der bekannte Simulator hat nicht nur eine treue Fan-Basis, sondern begeistert auch immer neue Spieler dank seiner originalgetreuen Grafik und dem stetig wachsenden Fuhrpark. Das Entwickler-Team von Giants Software bietet in Kooperation mit Focus Home Interactive dazu auch zahlreiche Erweiterungen - langweilig dürfte es für Freunde dieses Genres damit nie werden. Nun kann man das Spiel bis zum 6. Februar kostenlos im Epic Games Store bekommen. Bisher wurden 24,99 Euro für das Game fällig.Laut Beschreibung ist es die ultimative Landwirtschaftssimulation mit einem umfassendsten Landwirtschaftserlebnis: "Übernimm die Rolle eines modernen Landwirts und entwickle deinen Hof auf zwei großen Spielumgebungen in Amerika und Europa voller spannender neuer landwirtschaftlicher Aktivitäten, Nutzpflanzen zum Ernten, und kümmere dich um verschiedene Nutztiere. Steuere über 300 originalgetreue Fahrzeuge samt Zubehör der führenden Marken, inklusive John Deere - sowie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr und viele mehr. Erweitere deine Farm online mit anderen Spielern und lade dir von der Community erstellte Mods für ein niemals endendes Landwirtschafts-Simulator-Erlebnis herunter!"Das Spiel steht nun für begrenzte Zeit kosten­los zur Verfügung. Mindest-System­vor­aus­setzung ist Windows 7, ein Intel Core i3- Prozessor und dazu 4 GB Arbeits­speicher (empfohlen werden 8 GB), sowie 20 GB freier Speicher­platz.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen.Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac bereit.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 6. Februar 16.59 Uhr. Im Anschluss soll es dann mal wieder gleich zwei Gratis-Spiele geben: "Carcassonne" und "Ticket to Ride"