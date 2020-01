Indie-Game Pixel-Plattformer Horace jetzt gratis im Epic Games Store

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 23. Januar 2020 das Indie-Game "Horace" . Das Spiel wurde erst 2019 veröffentlicht und hat eine liebevoll ge­staltete Pixel-Grafik und eine umfangreiche Story, die ein paar Stunden Spielspaß garantieren.

Mindestvoraussetzung

Und so funktioniert es

Als nächstes folgt "The Escapist" gratis

Das Indie-Game vom Entwickler-Team Paul Helman, Sean Scapelhorn und Publisher 505 Games hat dafür im vergangenen Jahr gleich einen Preis als "bester Plattformer des Jahres 2019" eingeheimst. Nun kann man das Spiel ab sofort bis zum 23. Januar kostenlos im Epic Games Store bekommen. Bisher wurden 14,99 Euro für das Game fällig. Laut Beschreibung ist es ein Spiel gemacht von Videospiel-Liebhabern für Videospiel-Liebhaber - und das triffts es auch ganz gut. Horace ist ein Plattform-Abenteuer, das die Grenzen des Genres mit einer tiefgründigen Geschichte eines kleinen Roboters, der das Leben, das Universum und Douglas Adams kennen lernt, erweitert.Das Spiel steht nun für begrenzte Zeit kosten­los zur Verfügung. Mindest-System­vor­aus­setzung ist Windows 7, Direct X 12, ein Intel i5- Prozessor und dazu 4 GB Arbeits­speicher (empfohlen werden 8 GB), sowie 12 GB freier Speicher­platz. Die Sprach­ausgabe gibt es ledig­lich in Englisch, es stehen aber deutsche Texte bereit.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store aktuell mindestens ein Spiel.Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann solange man den Epic Games Store nutzt auch kostenlos spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac bereit.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 23. Januar 16.59 Uhr. Im Anschluss soll es dann das Logik-Physik-Puzzle "The Bridge" gratis geben. Das hat vor allem grafisch seine Reize.